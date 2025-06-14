Неймовірний водоспад та Мертве озеро. Де в Карпатах можна відпочити не за всі гроші світу

Це місце оповито легендами

В Україні насолодитись горами можна не тільки в Буковелі чи Яремче, адже є чимало затишних сіл. До прикладу, Верхнє Синьовидне на Львівщині.

"Телеграф" розповість усе про цю локацію, а також скільки тут коштує відпочинок. Додамо, що селище знаходиться на самому початку Карпат.

Відпочинок у Верхнє Синьовидне

Верхнє Синьовидне

Гори у Верхнє Синьовидне

Це селище міського типу, розташоване в місці впадіння р. Опору в Стрий, за 9 км від міста Сколе, де є залізнична станція. Тут не тільки гарні краєвиди на гори, а й на крутий берег ріки із скелями червоного кольору. До слова, за легендою колір цих скель обумовлено тим, що під час бою тут було поранено Олекса Довбуша і його кров залила берег. Після цього скелі нібито набули червоного кольору.

Селище Верхнє Синьовидне має історичну пам'ятку, а саме церкву Собору Пресвятої Богородиці. Вона була зведена в 1939-1943 рр. за проєктом видатного українського архітектора Василя Нагірного. Цей одноповерховий храм побудовано у бойківському стилі. У крипті вівтаря храму поховано священників. Поруч з церквою — давня дзвіниця та цвинтар.

Також біля селища знаходиться гора Ключ, озеро Журавлине (Мертве озеро), водоспад Кам’янка. Ще неподалік — трасологічний монастир в Розгірчому, печери, інші краєвиди.

Озеро Журавлине

Водоспад Кам’янка

Де знаходиться та як туди дістатися

Зауважимо, що селище розгорнулось біля підніжжя Сколівських Бескидів, у Верхньосиньовидненській улоговині. Неподалік знаходиться найвища на Львівщині гора Парашка.

Селище Верхнє Синьовидне на карті

До цієї локації можна дістатись спочатку потягом до Львова, а звідти до Стрия, яке поблизу селища. Якщо їхати автобусом, то спочатку слід дістатись Стрия, а потім пересісти на маршрутку до Верхнього Синьовидного.

Основні види житла та ціни

Приватний сектор : котеджі/садиби від 325 до 575 грн/доба без харчування.

: котеджі/садиби від 325 до 575 грн/доба без харчування. Котеджі "Бескиди" : еекобудиночки з басейном, альтанками, мангалом – від 1200 грн (будні) до 1400 грн (у вихідні) за котедж на 4 особи.

: еекобудиночки з басейном, альтанками, мангалом – від 1200 грн (будні) до 1400 грн (у вихідні) за котедж на 4 особи. Готелі поблизу: у Сколе – Complex Vivcharyk (від 1700 грн), Вілла Сади Єви (від 1170 грн).

Житло у Верхнє Синьовидне

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