Це місце може здивувати: як побувати на Мальті, не виїжджаючи з України

Тут люблять проводити час дайвери, рибалки та звичайні відпочиваючі

В Україні чимало озер, де природа виявила свою силу і красу. Окремою красою часто відрізняються водойми, які були створені в результаті діяльності людей. Саме так і з'явився в Миколаївській області Олександрівський кар'єр, відомий як озеро Мальта. Це місце, де природа, технології та час поєдналися в мальовничий та несподіваний пейзаж, здатний здивувати навіть бувалого мандрівника.

"Телеграф" розповідає, що це за озеро і чим воно особливе.

Як з’явилося це озеро

Історія Мальти почалася за радянських часів. Тоді на місці сучасного озера розташовувався один з Олександрівських гранітних кар'єрів, де активно добували камінь. Але з часом один з котлованів почав заповнюватися ґрунтовими водами, і в результаті утворилася штучна водойма глибиною до 60 метрів.

Унікальність озера не тільки в походженні, а й у кришталево чистій воді. Видимість тут сягає 10–25 метрів, що робить Мальту привабливою для дайверів. Під водою можна розгледіти залишки добувної техніки і навіть "підводні дороги".

Чому називається "Мальта"

Назва "Мальта" закріпилася за цим місцем завдяки кільком історіям. За однією з версій, мальовничі пейзажі та колір води нагадують однойменну австрійську долину. За іншою — назва пов'язана з легендою про Мішку Япончика, відомого одеського грабіжника, який нібито позбавлявся суперників, скидаючи їх у кар'єр, після чого казав: "Він поїхав на Мальту".

Як дістатися

Озеро знаходиться приблизно за 106 км від Миколаєва та близько 17,5 км від міста Вознесенськ. Зазвичай туристичні групи виїжджають з Миколаєва з автовокзалу або з Вознесенська, організовуються трансфери та супровід. Для самостійного відвідування зручніше добиратися через Вознесенськ, а потім автомобілем або таксі до кар'єру.

Вирушаючи відпочивати на Мальту, необхідно врахувати, що тут немає інфраструктури: ні кафе, ні магазинів, ні пунктів прокату. Це відпочинок "дикуном", де все необхідне потрібно брати з собою. У тіні тут теж особливо не сховаєшся, на березі озера є зелена рослинність, але її зовсім небагато.

Хай там як, озеро Мальта стало одним з найпопулярніших напрямків для внутрішнього туризму в Миколаївській області. Особливо сьогодні, коли через війну традиційні курорти залишаються недоступними, Мальта дає можливість відпочити та перезавантажитися.

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