Треба ще довести: харківський виш цікаво виправдався за скандал з плагіатом росіян

Харківський виш відповів на закиди про плагіат

Харківський національний педагогічний університет (ХНПУ) імені Григорія Сковороди потрапив у скандал через звинувачення у плагіаті наукових робіт. Колишній доцент Сумського держуніверситету Олег Смірнов стверджує, що у виші захищали дисертації, частково скопійовані з російських наукових робіт.

Науковець понад рік домагається розгляду своїх скарг на плагіат у роботах іноземних студентів. "Телеграф" звернувся до ректора ХНПУ Юрія Бойчука та етичної комісії університету з проханням прокоментувати звинувачення Олега Смірнова у так званому "дисертаційному туризмі". Крім того, ми запитали, чи дійсно науковці університету вдаються до плагіату з російських робіт та чому від заявника вимагають завірені паперові копії замість електронних версій.

У відповіді на запит "Телеграфа" ректор Юрій Бойчук спростував звинувачення та назвав їх "голослівними" і "непідкріпленими доказами". Він зазначив, що наявність текстових збігів з інтернет-джерелами не є автоматичним доказом плагіату, а академічна експертиза потребує детального аналізу структури, стилю та контексту використання матеріалів.

Відповідь ректора на запит "Телеграфу"

Керівництво університету підкреслило, що не має правових підстав для збору матеріалів за межами України. Заявник має самостійно надати чіткі докази для розгляду відповідними органами. ХНПУ запевнив, що дотримується принципів академічної доброчесності та засуджує практику запозичення фрагментів без належного цитування.

Нагадаємо, за словами ексдоцента Сумського держуніверситету Олега Смірнова, у листопаді-грудні 2023 року він надіслав скарги на плагіат у дисертаціях Цзі Іпіна, Чень Хуейхуей та О. Авраменко. Згідно з нормативами, заклад має розглянути такі звернення протягом трьох місяців, проте цього досі не зроблено. Науковець наводить докази того, що тексти були скопійовані з дисертацій, розміщених на офіційних сайтах російських університетів.

Смірнов звинувачує ХНПУ у організації "дисертаційного туризму" для іноземних студентів, зокрема громадян Китаю. За його попереднім аналізом, китайські здобувачі захистили вісім дисертацій із плагіатом. Обсяг переписаних текстів у деяких роботах сягає майже 100 відсотків.

За словами Смірнова, університет вимагав від нього надати завірені паперові копії російських дисертацій замість електронних версій. Для отримання таких документів потрібно було б їхати до Росії та оформляти візу. Юридичний відділ вишу нібито посилається на вимоги чинного законодавства щодо належно засвідчених документів.

Ректор ХНПУ Юрій Бойчук пояснив затримку розгляду скарг воєнним станом та обстрілами Харкова. Водночас за 2024-2025 роки університет перевірив на плагіат 37 дисертацій та забезпечив їх захист. Всі роботи пройшли перевірку програмами Unicheck та StrikePlagiarism.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можна уникнути перевірки диплома на плагіат і штучний інтелект? Міносвіти дало цікаве пояснення.