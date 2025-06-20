Надо еще доказать: харьковский университет интересно оправдался за скандал с плагиатом россиян

Харьковский вуз ответил на упреки о плагиате

Харьковский национальный педагогический университет (ХНПУ) имени Григория Сковороды попал в скандал из-за обвинений в плагиате научных работ. Бывший доцент Сумского госуниверситета Олег Смирнов утверждает, что в ВУЗе защищали диссертации, частично скопированные с российских научных работ.

Ученый более года добивается рассмотрения своих жалоб на плагиат в работах иностранных студентов. "Телеграф" обратился к ректору ХНПУ Юрию Бойчуку и этической комиссии университета с просьбой прокомментировать обвинения Олега Смирнова в так называемом "диссертационном туризме". Кроме того, мы спросили, действительно ли ученые университета прибегают к плагиату российских работ и почему от заявителя требуют заверенные бумажные копии вместо электронных версий.

В ответе на запрос "Телеграфа" ректор Юрий Бойчук опроверг обвинения и назвал их "голословными" и "неподкрепленными доказательствами". Он отметил, что наличие текстовых совпадений с интернет-источниками не является автоматическим доказательством плагиата, а академическая экспертиза требует детального анализа структуры, стиля и контекста использования материалов.

Ответ ректора по запросу "Телеграфа"

Руководство университета подчеркнуло, что нет правовых оснований для сбора материалов за пределами Украины. Заявитель должен самостоятельно предоставить четкие доказательства для рассмотрения соответствующими органами. ХНПУ заверил, что соблюдает принципы академической добродетели и осуждает практику заимствования фрагментов без надлежащего цитирования.

Напомним, по словам экс-доцента Сумского госуниверситета Олега Смирнова, в ноябре-декабре 2023 года он направил жалобы на плагиат в диссертациях Цзи Ипина, Чэнь Хуэйхуэй и О. Авраменко. Согласно нормативам, заведение должно рассмотреть такие обращения в течение трех месяцев, однако до сих пор не сделано. Ученый приводит доказательства того, что тексты были скопированы с диссертаций, размещенных на официальных сайтах российских университетов.

Смирнов обвиняет ХНПУ в организации диссертационного туризма для иностранных студентов, в частности граждан Китая. По его предварительному анализу китайские соискатели защитили восемь диссертаций с плагиатом. Объем переписанных текстов в некоторых работах составляет почти 100 процентов.

По словам Смирнова, университет потребовал от него предоставить заверенные бумажные копии российских диссертаций взамен электронных версий. Для получения таких документов нужно ехать в Россию и оформлять визу. Юридический отдел вуза якобы ссылается на требования действующего законодательства относительно заверенных документов.

Ректор ХНПУ Юрий Бойчук объяснил задержку рассмотрения жалоб военным положением и обстрелами Харькова. В то же время, за 2024-2025 годы университет проверил на плагиат 37 диссертаций и обеспечил их защиту. Все работы прошли проверку программ Unicheck и StrikePlagiarism.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, можно ли избежать проверки диплома на плагиат и искусственный интеллект? Интересно объяснение Минобразования.