Розкішне житло не завадило "протиснутись" в єОселю: хто з суддів та прокурорів вирізнився нахабністю (розслідування)

Державна програма з пільгового кредитування створювалася для людей, що не мають власного житла

Журналісти виявили кількох посадовців, які скористалися пільговим іпотечним кредитом за державною програмою єОселя. Хоча за умовами програми допомога призначена тим, хто дійсно потребує житла, деякі з цих осіб уже мали у власності кілька дорогих квартир у Києві, а потреба в новому помешканні у них фактично була відсутня.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info. Розслідувачі з'ясували, що дружина судді з приватним будинком під Києвом, здає квартиру, придбану по єОселі, в оренду. Також пільговою програмою скористалися прокурор, у якого тільки баня в приватному будинку нагадує стандартну "двушку", та директор держустанови, у якого колишня дружина має 4 квартири у столиці.

Програма єОселя: для кого вона

Державну програму єОселя запустили у жовтні 2022 року. Програма від початку створювалась для того, щоб дати можливість громадянам, які не мають власного житла, придбати його в іпотеку під супернизькі відсотки. Щоб взяти участь у єОселі треба відповідати кільком критеріям, серед яких основний – або повна відсутність у власності житла або наявність нерухомості невеличкої площі, недостатньої для родини.

Право на отримання кредиту під мінімальні 3% за цією програмою має обмежена категорія осіб: військовослужбовці за контрактом, правоохоронці, науковці, педагоги та медики. А з серпня 2023 року скористатись іпотекою єОселя можуть й інші українці, які не мають власного житла.

Категорії українців, що мають право на кредитування за програмою єОселя під 3%:

Військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, детективи та старші детективи Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейські та члени їх сімей

Медичні працівники – фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності

Педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності

Категорії українців, що мають право на кредитування за програмою єОселя під 7%:

Ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Внутрішньо переміщені особи

Інші громадяни, які не володіють житлом, або його площа менша ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково

Важливою перевагою програми єОселя є можливість придбати житло в іпотеку під 3% для окремих пільгових категорій і 7% для всіх інших в той час, коли банки пропонують ставки 15-25%. У 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою, а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.

Разом із популярністю програми зростають і черги в банках — ті, хто дійсно потребує житла й відповідає всім умовам, змушені чекати на фінансування місяцями. У той час як пільгові кредити нерідко опиняються в руках тих, кому така підтримка фактично не потрібна.

Андрій та Леся Носович

ЖК у Львові, у якому дружина прокурора придбала квартиру по єОселі

Журналісти Bihus.Info встановили, що пільгову іпотеку під 3% у межах програми єОселя оформила дружина керівника Калуської окружної прокуратури Андрія Носовича. До цього вона була власницею просторої квартири площею 100 м² у Франківську та будинку на 350 м² у приміській зоні. Напередодні отримання іпотеки ці об’єкти раптово змінили власників: будинок був переоформлений на сина, а квартиру продали за сумнівно низькою ціною. Невдовзі після цього дружина прокурора придбала нову квартиру у Львові коштом пільгового кредиту.

До моменту оформлення іпотеки Леся Носович отримувала прибуток як підприємиця та власниця компанії. Проте в рік подачі на кредит вона офіційно працевлаштувалася медпрацівницею у комунальному Центрі первинної медичної допомоги. Примітно, що продана за заниженою ціною квартира у Франківську дісталася доньці керівника цього медзакладу. Це може вказувати на те, що новий статус Носович був обраний не випадково — саме як передумова для участі у програмі.

Ігор та Ірина Гулейкови

ЖК Elyseum у Києві, у якому квартиру придбала дружина судді

Ще один приклад — суддя Верховного Суду Ігор Гулейков, який за минулий рік задекларував понад 3,7 млн гривень доходу. Його дружина Ірина Гулейкова, яка працює в Музеї книги і друкарства, скористалася своїм статусом наукової працівниці та отримала пільговий кредит на квартиру в ЖК Elyseum у Києві.

Втім, вже через місяць після укладення договору вона відкрила ФОП із видом діяльності "оренда нерухомості". За словами самого судді, придбану квартиру родина вже здає в оренду, що прямо суперечить первинному задуму програми як інструменту забезпечення житлом тих, хто справді цього потребує.

Приватний будинок Ігоря Гулейкова у селі Дмитрівка

Крім того, через кілька місяців після придбання квартири мати Гулейкова подарувала йому земельну ділянку під Києвом, де на той момент уже завершувалося будівництво приватного будинку. Власником нерухомості суддя офіційно став на початку 2025 року.

Сергій Тюлєнєв та його "ексдружина"

ЖК Greenville Park, у якому квартиру придбав Сергій Тюлєнєв — директор ННЦ ІСЕ

Сергій Тюлєнєв, який з 2023 року очолює харківський Інститут судових експертиз імені Бокаріуса, торік скористався програмою єОселя, щоб купити квартиру площею 65 м² у преміальному ЖК Greenville Park у Києві. Формально іншого житла у нього немає. Але його колишня дружина володіє щонайменше трьома квартирами у столиці — зокрема, великою трикімнатною у ЖК "Русанівська Гавань" і ще двома об’єктами у Park Avenue VIP, загальна ринкова вартість яких може сягати близько пів мільйона доларів.

Попри розлучення, Тюлєнєв вказує жінку в декларації як особу, з якою спільно проживає без офіційного шлюбу. Ба більше, саме вона, за його словами, позичила йому 2 млн грн на перший внесок для купівлі квартири за програмою. Подібні схеми, коли пари розлучаються лише на папері заради участі у держпрограмах, журналісти вже неодноразово фіксували.

Як таке стає можливим? Дуже просто — достатньо, скажімо, переоформити майно на дітей. Або ж прийняти у "подарунок" земельну ділянку з новеньким будинком вже після того, як отримано пільгову іпотеку. Схем — безліч.

Раніше розслідувачі Bihus.Info дізналися, що донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, бере участь у будівництві люксового апарт-готелю Glacier Premium Apartments у центрі Буковелю. Оксана Чеботар вже опинялася у центрі скандалу.