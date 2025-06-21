Карлсон уже не тот: украинец нашел необычное применение двигателю дрона РФ (курьезное видео)

В сети предположили, что велосипедистом точно "заинтересуются" силы ПВО

После трех лет полномасштабной войны украинцев уже сложно напугать или чем-либо удивить. Поэтому даже части российского оружия нередко получают вторую жизнь в быту. Именно эта судьба постигла двигатель от дрона "Гербера".

Как видно на видео, которое завирусилось в сети, в одном из сел его установили на велосипед. Кадрами поделился telegram-канал "Реальная война", однако там не указали где и когда они были сняты.

Можно заметить, что импровизированный мопед с винтом не только жужжит как бензопила, но и, собственно, генерирует достаточно мощности, чтобы "пилот-испытатель" мог двигаться в нужном направлении.

Конечно, ни о какой технике безопасности в этом случае речи попросту идти не может, поскольку винт ничем не прикрыт, а его лопасти движутся в опасной близости к "филейным частям" велосипедиста. Отдельным поводом для беспокойства является вопрос крепления двигателя к раме.

Но если вы всегда хотели узнать, как в реальной жизни звучал бы Карлсон, то лучше возможности уже и не будет.

Пользователи сети, впрочем, идея не оценили и отметили, что это хороший способ получить по лицу от военных или же от односельчан.

Ситуация в комментариях

Стоит отметить, что "Гербера" это клон БПЛА "Шахед-136" ("Герань") без боевой части. Его собирают из самых дешевых материалов, чтобы загрузить украинскую ПВО и заставить потратить на сбитие лишние боеприпасы. Он также может выполнять функцию разведчика, однако его основная задача все же сводится к отвлечению внимания от настоящих "шахедов".

Как сообщалось ранее, в начале года появились сообщения, что россияне обрабатывают детали своих дронов ядовитыми веществами как раз на подобные случаи. Поэтому ВСУ настоятельно рекомендуют не трогать обломки сбитых дронов, ракет или других российских средств поражения.