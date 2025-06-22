Нинішні події в Європі перетинаються з тими, що були століття тому

Президент США Дональд Трамп досі утримується від ухвалення жорстких заходів проти Росії за небажання закінчити війну в Україні. Сам американський лідер неодноразово говорив, що вірить Володимиру Путіну і має хороші взаємини з ним. Але Росія, як говорив Зеленський, просто бреше Трампу та користується його довірою.

Багато хто зазначав, що нинішні події в Європі перетинаються з тими, що були століття тому. Частково і в цьому теж. Про це докладно йдеться у матеріалі "Телеграфу" під назвою "22 червня 1941 року: поразка сталінської Системи, про яку завжди треба пам’ятати".

Як і майже сторіччя тому до Європи прийшов кривавий агресор. Тільки тоді це був Гітлер, а зараз Путін. Тоді знайшлася людина, яка задумала дружити з агресором і поплатилася за це мільйонами життів. То був Сталін. Він, схоже, щиро вірив Гітлеру і з 1939 почав ділити з ним Старий Світ.

"Їхньою першою жертвою стала Друга Річ Посполита, яка була атакована німцями вже 1 вересня 1939 року, до яких долучилися 17 вересня і радянські війська під маркою "Визвольного походу" на території Західних Білорусі та України.

По обидва кордони розділеної навпіл Польщі розпочався шалений терор окупантів з убивствами, депортаціями, відправкою у концтабори та на заслання громадян цієї країни: і нацисти, і "визволителі" мало в чому відрізнялися у методах. А от Фінляндія несподівано зуміла встояти під час "Зимової війни" 1939—1940 років, завдавши чималих втрат радянським військам. Ця недовга війна показала, наскільки неготовим до майбутнього неминучого конфлікту був Радянський Союз.

Потім настав час трьох країн Балтії, які були у червні 1940 року без бою окуповані більшовиками. Румунія також вимушено наприкінці червня 1940 року поступилася Північною Буковиною та Бессарабією. Отже, на початок протистояння Німеччини (яка перед тим катком пройшлася в Західній Європі і на Балканах, окупувавши послідовно Данію, Норвегію, Голландію, Бельгію, Люксембург, Францію, Югославію і Грецію) та Радянського Союзу європейський континент був практично повністю розподілений між тоталітарними потугами", — йдеться у матеріалі.

Але потім почалася "несподівана" війна, на яку всі чекали. Напад Німеччини на свого союзника СРСР виявився повною несподіванкою особисто для Сталіна.

Видатний український філософ Мирослав Попович у фундаментальній праці "Червоне століття" писав: "Сам процес реакції на агресію підтверджує припущення про те, що Сталін перебував у полоні власних уявлень про розвиток подій, не чекав справжньої великої війни і не хотів рахуватися з реальністю, яка брутально вторгалася в створену ним картину світу і руйнувала відчуття власної переваги над усіма ворогами".

І це незважаючи на те, що військові та керівництво розвідувальних служб СРСР, які отримували досить великий масив інформації про підготовку нацистської Німеччини до вторгнення, а також конкретні дати початку наступу, мали підготуватися до неминучої війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 1 вересня 1939 позначено як дата початку Другої світової війни, але це досить спірне твердження. Так, широкомасштабна війна, що охопила майже половину земної кулі, стартувала цього дня. Проте насправді вона тривала вже багато років.