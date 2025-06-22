Нынешние события в Европе пересекаются с теми, что были век назад

Президент США Дональд Трамп до сих пор воздерживается от принятия жестких мер против России за нежелание закончить войну в Украине. Сам американский лидер не раз говорил, что верит Владимиру Путину и у него хорошие взаимоотношения с ним. Но Россия, как говорил Зеленский, просто врет Трампу и пользуется его доверием.

Многие отмечали, что нынешние события в Европе пересекаются с теми, что были век назад. Отчасти и в этом тоже. Об этом подробно говорится в материале "Телеграфа" под названием "22 июня 1941 года: поражение сталинской Системы, о котором всегда нужно помнить".

Как и почти столетие назад в Европу пришел кровавый агрессор. Только тогда это был Гитлер, а сейчас Путин. Тогда нашелся человек, который задумал водить дружбу с агрессором и поплатился за этом миллионами жизней. Это был Сталин. Он, похоже, искренне верил Гитлеру и с 1939 года начал делить с ним Старый Свет.

"Их первой жертвой стала Вторая Речь Посполитая, атакованная немцами уже 1 сентября 1939 года, к которым присоединились 17 сентября и советские войска под маркой "Освободительного похода" на территории Западных Белоруссии и Украины.

По обе границы разделенной пополам Польши начался бешеный террор оккупантов с убийствами, депортациями, отправкой в концлагеря и в ссылку граждан этой страны: и нацисты, и "освободители" мало в чем отличались в методах. А вот Финляндия неожиданно сумела устоять во время "Зимней войны" 1939—1940 годов, нанеся значительные потери советским войскам. Эта недолгая война показала, насколько не готовым к грядущему неизбежному конфликту был Советский Союз.

Затем настал час трех стран Балтии, которые были в июне 1940 года без боя оккупированы большевиками. Румыния также вынужденно в конце июня 1940 года уступила Северную Буковину и Бессарабию. Итак, до начала противостояния Германии (которая перед этим катком прошлась в Западной Европе и на Балканах, оккупировав последовательно Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Люксембург, Францию, Югославию и Грецию) и Советского Союза европейский континент был практически полностью разделен между тоталитарными державами", — говорится в материале.

Но затем началась "неожиданная" война, которую все ждали. Нападение Германии на своего союзника СССР оказалось полной неожиданностью лично для Сталина.

Выдающийся украинский философ Мирослав Попович в фундаментальном труде "Червоне століття" писал: "Сам процесс реакции на агрессию подтверждает предположение о том, что Сталин находился в плену собственных представлений о развитии событий, не ожидал настоящей большой войны и не хотел считаться с реальностью, которая грубо вторгалась в созданную им картину мира и разрушала ощущение собственного превосходства над всеми врагами".

И это несмотря на то, что военные и руководство разведывательных служб СССР, получавшие достаточно большой массив информации о подготовке нацистской Германии к вторжению, а также конкретные даты начала наступления, должны были подготовиться к неизбежной войне.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 сентября 1939 года обозначено как дата начала Второй мировой войны, но это довольно спорное утверждение. Да, широкомасштабная война, охватившая чуть ли не половину земного шара, стартовала в этот день. Однако на самом деле она продолжалась уже многие годы.