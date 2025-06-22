Впевнений у перемозі? Політолог пояснив, які сигнали Путін відправляє США та Європі

Путін показує відкрито та демонстративно: він не збирається закінчувати бойові дії в Україні та йти на мирну угоду

Російський правитель Володимир Путін демонструє світу та безпосередньо президенту США Дональду Трампу, що він не зацікавлений у досягненні миру в Україні. Замість цього він буде продовжувати війну і, як альтернатива, згодний на "мирний договір" на російських умовах.

Про це розповів політолог Вадим Денисенко у коментарі Radio NV. За його словами, Путін показує відкрито та демонстративно: він не збирається закінчувати бойові дії в Україні та йти на мирну угоду, поки Європа, США та Україна не погодяться на усі його примхи.

"Він вважає цілком серйозно, що цей літній наступ – це буде його проривний наступ. І він має право зараз з точки зору сили диктувати всьому світові свої забаганки та свої побажання. Ну і все це відбувається на фоні того, що світ так, або інакше зациклений на питаннях Ірану та Ізраїлю", – пояснив політолог.

За його словами, Путін розуміє, що конфлікт на Близькому Сході не відкинув би тему війни в Україні на другий план на саміті "Великої сімки". Єдині, хто міг би змінити позицію – це Сполучені Штати. Вашингтон Путіна поки що не розчарував.

"Ну і зрозуміло що тут в них е хороші відносини. Щобільше, ну от постійно наголошую на тому, що ми не побачили жодного навіть жесту, не говорячи вже про дію з боку США, які б могли не сподобатися в Кремлі. Здається все що вони отримують – це якісь плюшки, на які навіть не розраховували", – резюмував Денисенко.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вигадав "певний прогрес" у переговорах України та Росії. Тим часом Путін вже кілька днів демонструє "мирний прогрес" – генеруючи цинічні та людожерські заяви у прямому ефірі. Так, 18 червня він вчергове виступив із пропагандистськими тезами — цього разу перед пресою на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Серед його заяв було й чимало "біполярних" — зокрема, що Росія, мовляв, "не починала" війну в Україні. Також Путін вчергове озвучив традиційну казку про "нелегітимність Зеленського" та привселюдно збрехав стосовно удару по Києву 17 червня, внаслідок якого загинуло 28 цивільних осіб.

20 червня Путін виступив з новою маячнею. На цей раз він говорив про Україну, про українську та російську армію, Курську операцію та анонсував майбутню окупацію Сум. Нові заяви були ще "епічніші", ніж попередні. При цьому путінська маячня перебуває за межами притомності – але йому вірять як у Росії, так і у деяких країнах Європи.