Зеленський виправдав зволікання Трампа з Росією

За словами Зеленського, Путін вигадує причини "заднім числом", щоб уникнути перемир'я та санкцій

Президент США Дональд Трамп наразі утримується від запровадження санкцій проти Росії, залишаючи простір для можливого потужного кроку. Президент РФ Володимир Путін, у свою чергу, постійно шукає приводи, аби уникнути переговорів і виправдати свої дії, маніпулюючи подіями на кшталт операцій СБУ чи масованих атак дронами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. "Я дуже хочу, щоб Трамп зробив сильні кроки. І коли він ще не вирішив, вводити санкції чи не вводити, він цей час залишає для якогось сильного кроку свого", — прокоментував український лідер. На його думку, очільник Вашингтона побоюється, що різке введення санкцій може остаточно перекрити двері для дипломатичних переговорів.

Зеленський також звернув увагу на поведінку російської сторони, яка, за його словами, активно шукає приводи, аби уникнути перемовин та виправдати власну агресію. "Якщо Трамп введе сильні санкції, Путін скаже: "Ми не будемо розмовляти". Так було з Курською операцією. Він почав говорити: ах, раз Курська операція, значить, не може бути ніякого діалогу", — пояснив український політик.

Усі ці заяви є лише формальними виправданнями. Подібна ситуація спостерігається й нині: Росія називає удари відповіддю на операцію СБУ, хоча сама атака сотнями дронів відбулася раніше. Так, причини вигадуються "заднім числом", щоб уникнути перемир'я та санкцій.

Президент сказав, що позиція США в цій ситуації є надзвичайно важливою не лише для України, але й для всього світу: "Ви бачите все. Іран, Ізраїль, і Україна, і РФ, і Європа, яка дивиться на сигнал: дай нам сигнал, що ми разом, і ми йдемо далі. І все це дуже важливі речі. Мені здається, що якісь сигнали таки є".

Наприкінці Зеленський додав, що є ознаки того, що в команді лідера Сполучених Штатів розуміють: ухилитися від рішучих дій щодо Кремля не вдасться. "Я не знаю чи це з оточення президента Трампа чи від нього самого, але все-таки є моменти, що він розуміє, що Путін не відвертиться", — заявив український очільник держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що світ має вимагати від Росії припинити вогонь в Україні. Якщо Кремль відмовиться, Сполучені Штати повинні запровадити санкції проти російського режиму. Волкер підкреслив, що на повноцінну мирну угоду Путін ніколи не погодиться, оскільки він досі прагне повністю окупувати Україну, тож реальним і досяжним результатом може стати лише припинення вогню.