Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував абсурдні заяви Путіна на форумі в Петербурзі, зокрема про "єдиний народ", наголосивши на посиленні ворожої пропаганди за кордоном

Месіанство Путіна прогресує. Руйнування "світу права" і утвердження "світу сили", нищення України і масові вбивства українців – "це природно, як схід сонця".

Путін на пленарному засіданні економічного форуму ПМЭФ озвучив щодо України достатньо багато абсурдних і взаємовиключних речей. Точніше, все, що він говорив щодо нас, – абсурд і конфлікт брехливих вигадок.

Одна з найбільш ідіотичних пар заяв: "Там [в Україні], де ступає нога "русского" солдата – те наше" — "Я вважаю "русский" і український народ одним народом, у цьому сенсі вся Україна наша". Тобто, ми "один народ", бо по нас пройшла "нога "русского" солдата", це достатня підстава для визнання "одним народом"?

Ну, або твердження: "Росія ніколи, ніколи не піддавала сумніву право України на незалежність". І продовження: "У Росії нема мети забрати місто Суми, але така можливість не виключена".

Путін не раз повертався до теми загарбання наших територій і сподівання, що світ це узаконить: "Ми не домагаємось капітуляції з боку України – ми наполягаємо на визнанні реалій, які склались на землі [окупованих територій законно російськими – О.Г.]". Хоча теза "Дії Росії в ході "СВО" в Україні були скеровані на захист населення" теж поза всілякими межами притомності.

З іншого боку, на зовнішньому полі Кремль працює більш ефективно – бо там менше маячні Путіна і більше вкладених в лобізм та агентів грошей. Тому теперішній брехливий меседж "Росія дуже хоче переговорів і миру, це Україна відмовляється" поширюється достатньо активно на рівні зарубіжних урядів і парламентів. Та ж Німеччина вже років 20 гіперчутлива (завдяки величезним витратам Кремля на пропагандистську і лобістську роботу) до російських інформаційних вкидів. Зараз експерт фракції AfD із зовнішньої політики Маркус Фронмаєр активно взявся відпрацьовувати потреби Росії: "Якщо Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливу відправну точку для дипломатії".

Раніше Фронмайер підтримував "Маніфест" СДПН про необхідність почати переговори з Москвою – а заодно "покінчити з мілітаризацією" Німеччини. Тобто, соціал-демократи буквально вимагають руйнування залишкової обороноспроможності держави заради віри в "мирного ядерного Путіна". Але з цією загрозою має розбиратись сама Німеччина і канцлер Мерц. Україні варто би все ж хоч тепер організувати якісну і масовану міжнародну кампанію протидії кремлівським вкидам. Але для цього потрібні фахівці…

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Голобуцького.