Росіяни запустили по Україні зграю безпілотників: де оголосили тривогу та лунають вибухи (оновлено)

Більшість регіонів сходу, півдня та центру перебуває у зоні повітряної тривоги

Російські окупанти ввечері 22 червня знову запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників та дронів-приманок. У більшості східних, південних та центральних областей оголосили повітряну тривогу, в деяких містах вже гриміли вибухи – там ППО відбивала атаку безпілотників.

За даними моніторингових каналів, у повітрі перебуває майже 100 ударних БПЛА та імітаторів. У яких регіонах оголосили повітряну тривогу через російські безпілотники:

Миколаївська область;

Донецька область;

Одеська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Дніпропетровська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Чернігівська область;

Київська область.

Кіровоградська область;

Черкаська область;

Вибухи вже гриміли у Київській та у Харківській областях, де працювали мобільні вогневі групи. Візуальна та / або акустична фіксація безпілотників відбулася в Одеській, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Загрозу для низки регіонів підтверджують Повітряні сили, які опублікували приблизні маршрути ворожих дронів.

Нагадаємо, що 21 червня ввечері вибухи лунали в Сумах. Монітори писали, що нібито є влучання дрона в багатоповерхівку. Однак в ОВА повідомили, що росіяни атакували Суми ударним дроном "Ланцет". Зафіксовано також пошкодження приміщення одного з підприємств. До цього росіяни у ніч на 21 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті було чутно багато вибухів, в одному з районів міста спалахнула пожежа.

Також окупанти ввечері 21 червня завдали ударів по Сумській області, а також по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, руйнування, пошкоджено житлову інфраструктуру, загинув підліток у Слов'янську. В Краматорську протягом дня 22 червня кількість загиблих виросла до чотирьох.

Російські окупанти б'ють по великих містах України не тільки з ціллю вбити якнайбільше цивільних, але й підкосити українську економіку. Будь-які російські удари не є "відповіддю" на українські атаки, оскільки ворог планує та розписує їх заздалегідь.