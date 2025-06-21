Одеса під атакою безпілотників: у місті було чутно вибухи

Міська та обласна влада поки що не коментувала наслідки атаки окупантів

Росіяни у ніч на 21 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті було чутно багато вибухів, в одному з районів міста спалахнула пожежа. Про постраждалих внаслідок атаки ворога поки що невідомо.

За даними моніторингових каналів, Одеську область намагалося атакувати не менше 15 "шахедів". Близько 10 з них атакували безпосередньо обласний центр. Атаку ворога підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Одеська область — повітряна тривога!.. Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", – написав він.

Міська та обласна влада поки що не коментувала наслідки атаки окупантів. Місцеві канали та видання пишуть, що в одному з районів міста після атаки виникла пожежа – попередньо, через падіння уламків збитого безпілотника росіян. Поки що не повідомлялося про постраждалих, або загиблих внаслідок удару.

Нагадаємо, що Одесу вже не першу ніч атакують росіяни. Так, у ніч на п'ятницю, 20 червня місто пережило черговий масований удар російськими безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є численні руйнування, спалахнули пожежі. Є загиблий та постраждалі.

Як повідомляв "Телеграф", Росія завдала ударів по Одесі також в ніч на 17 червня. Госпіталізували понад 10 людей, були пошкодження житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. А у ніч на 10 червня внаслідок російської дронової атаки було пошкоджено пологовий будинок, а також станцію переливання крові, спортивний комплекс, легкові автомобілі та житлові будинки.