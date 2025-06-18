Росіяни атакували Запоріжжя ударними БПЛА: в місті лунали вибухи

Внаслідок атаки фіксувалися пожежі та пошкодження на інфраструктурному об'єкті

Росіяни в ніч на 18 червня атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок атаки були влучання БПЛА по місту, виникла пожежа, є пошкодження інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти атакували Запоріжжя дев'ятьма ударними безпілотниками.

"Щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя. Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях. Наразі інформація про постраждалих не надходила", – написав він.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ніч на 17 червня ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря – все це було спрямовано на Київ. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували столицю ударними БПЛА. Також під удари потрапили Запоріжжя та Одеса.

Минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку в ніч з 5 на 6 червня – після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.