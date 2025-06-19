700 "шахедів" на добу? Чи може Росія завдати по Україні такий масований удар

РФ зуміла розосередити виробництво і налагодити випуск окремих деталей

Під час масованих повітряних нальотів на Україну число ударних дронів типу "Шахед", які запускають росіяни по нашій території, сягає майже 500 одиниць за добу. При цьому Кремль хоче наростити їхнє число до 700.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він оцінив можливості ворога вийти на таку цифру.

— Незважаючи на таку інтенсивність атак (у середньому в червні противник за день випускав 196,82 безпілотника), говорити про його спроможність щодня пускати 500 безпілотників — це дуже далеко від ідеалу. Йому треба напружитися щонайменше вдвічі, а то й більше, щоб забезпечити таку інтенсивність обстрілів. Чого він досягти (давайте говорити відверто) не може, тому що є специфіка логістики, — каже військовий експерт.

За його словами, Росія змогла розосередити виробництво і налагодити випуск окремих деталей, але їхнє остаточне складання вимагає навченого персоналу і певних локацій, а їх у РФ не дуже багато.

— Хоча треба розуміти: якби РФ мала трошки іншу структуру бізнесу та промисловості, то налагодити таке виробництво під загальним контролем можна було б. Але ми маємо Російську Федерацію, таку як вона є, і тому говорити, що вони невдовзі зможуть наростити таке виробництво — буде занадто оптимістичним, — наголосив Сергій Грабський.

На його думку, ми будемо спостерігати таку саму кількість "шахедів", які летять у наш бік, протягом ще досить тривалого часу.

— Давайте не забувати: ми не стоїмо на місці і так само наносимо удари по Росії. Ми "виключили" на всю ніч Московський транспортний вузол. Чомусь про це у нас дуже мало говорять, а говорити треба більше. Бо якщо говорити про паритет, то маю зауважити: кількість дронів, які випускає Україна [по Росії та окупованих РФ українських територіях] загалом є або еквівалентною, або навіть більшою від тієї кількості дронів, що запускає по нас Російська Федерація, — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж пояснив "Телеграфу", чим Україна відповість Путіну на посилення терору.