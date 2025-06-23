"Зібрав найкращих": Малюк розкрив, хто брав участь у "Павутині" з "Альфи"

Кожному було доведено мету, "виділено" конкретний літак

У день 31-ї річниці Центру спеціальних операцій "Альфа" (ЦСО А.) в Україні стало відомо, що його найкращі оператори брали участь у легендарній спеціальній операції СБУ "Павутина".

Про це Глава СБУ Василь Малюк заявив на зустрічі з журналістами, де був присутній "Телеграф". За його словами, роботу ці фахівці у день проведення операції розпочали з самого ранку.

"Я зібрав найкращих операторів дронів ЦСО А. Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, "виділений" конкретний літак", — розповідає Малюк.

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Василь Малюк. Фото: прес-служба СБУ

Глава СБУ наголосив, що у кожного оператора був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. Тим часом у Малюка були свої макети.

Довідка: ЦСО "Альфа" — це оперативно-бойовий підрозділ спеціального призначення Служби безпеки України. Займається виконанням бойових, контррозвідувальних та правоохоронних завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Василь Малюк розповів деталі замаху на брата голови ОП Дениса Єрмака.