"Собрал лучших": Малюк раскрыл, кто принимал участие в "Паутине" из "Альфы"

Каждому была доказана цель, "выделен" конкретный самолет

В день 31-ой годовщины Центра специальных операций "Альфа" (ЦСО А.) в Украине стало известно, что его лучшие операторы принимали участие в легендарной специальной операции СБУ "Паутина".

Об этом Глава СБУ Василий Малюк заявил на встрече с журналистами, где присутствовал "Телеграф". По его словам, работу эти специалисты в день проведения операции начали с самого утра.

"Я собрал лучших операторов дронов ЦСО А. Они зашли в пять утра на пункт боевого управления, у них забрали телефоны. И началась работа: каждому была доказана цель, "выделен" конкретный самолет", — рассказывает Малюк.

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Василий Малюк. Фото: пресс-служба СБУ

Глава СБУ подчеркнул, что у каждого операторы был макет местности, учитывавший рельефы, место нахождения домиков, маршрут, как долететь. У Малюка тем временем были свои макеты.

Справка: ЦСО "Альфа" — это оперативно-боевое подразделение специального назначения Службы безопасности Украины. Занимается выполнением боевых, контрразведывательных и правоохранительных задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Василий Малюк рассказал детали покушения на брата главы ОП Дениса Ермака.