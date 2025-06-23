Росіяни здивуються: Єрмак розповів хороші новини про українську балістику

Україна вже проводила успішне бойове випробування ракети

Робота над українською балістичною ракетою "Сапсан" триває успішно. І, мабуть, вона зможе навіть дістати до Москви.

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Times. Він також попередив, що росіянам варто готуватися до нових атак, і зараз на території Росії безпечних місць не залишилося.

Чиновник зазначив, що роботи над ракетним комплексом "Сапсан" йдуть добре, а також натякнув, що її заявлена дальність 300 кілометрів може бути далеко не межею можливостей.

"Ми безперечно вміємо дивувати світ. Це непогана звичка. Краще, щоб ви щось побачили, а не щоб я про це говорив. Давайте на цьому зупинимося", — сказав він.

При цьому Єрмак додав, що операція "Павутина" показала, що Україна здатна завдавати ударів будь-де від Калінінграда до Камчатки і натякнув, що вона не буде одиничною.

"Кожен росіянин повинен відчути, як це — перебувати в постійній небезпеці", — сказав Єрмак.

Як відомо, оперативно-тактичний комплекс "Сапсан" має заявлену дальність поразки в 300 кілометрів, але згідно з неофіційною інформацією деякі модифікації можуть бити на 500 кілометрів.

Можлива дальність ураження ОТРК "Сапсан"

Характеристика ракети "Сапсан"

Тип — оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК).

Призначення – ураження наземних, морських та повітряних цілей.

Система наведення – інерційна, з можливістю інтеграції навігаційних та навідних систем різного типу.

Точність – приблизно від 2 до 200 м.

Бойова частина – осколково-фугасна та касетна.

Вага — маса ракети з пусковим контейнером становить близько 3,5 т.

Вага бойової частини – 480 кг.

ТТХ ОТРК Сапсан

Нагадаємо, ОТРК "Сапсан" почали розробляти ще на початку 2010-х. Пізніше проєктом зацікавився іноземний замовник, і з 2016 дослідження йшли під назвою "Гром-2". Експериментальний зразок випробували у 2019 році. Цей ОТРК має стати найпотужнішою зброєю ЗСУ.