Россияне удивятся: Ермак рассказал хорошие новости об украинской баллистике

Украина уже проводила успешное боевое испытание ракеты

Работа над украинской баллистической ракетой "Сапсан" идет успешно. И, вероятно, она сможет даже достать до Москвы.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Times. Он также предупредил, что россиянам стоит готовиться к новым атакам и сейчас на территории России безопасных мест не осталось.

Чиновник отметил, что работы над ракетным комплексом "Сапсан" идут хорошо, а также намекнул, что ее заявленная дальность в 300 километров может быть далеко не пределом возможностей. На вопрос журналиста, сможет ли ракета достать до Москвы, чиновник отметил, что Украина "сможет удивить врагов".

"Мы определенно умеем удивлять мир. Это неплохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели, а не чтобы я об этом говорил. Давайте на этом остановимся", — сказал он.

При этом Ермак добавил, что операция "Паутина" показала, что Украина способна наносить удары где угодно от Калининграда до Камчатки и намекнул, что она не будет единичной.

"Каждый россиянин должен почувствовать, каково это — находиться в постоянной опасности", — сказал Ермак.

Как известно оперативно-тактический комплекс "Сапсан" имеет заявленную дальность поражения в 300 километров, но согласно неофициальной информации некоторые модификации могут бить на 500 километров

Возможная дальность поражения ОТРК "Сапсан"

Характеристика ракеты "Сапсан"

Тип – оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК).

Назначение – поражение наземных, морских и воздушных целей.

Система наведения – инерционная, с возможностью интеграции навигационных и наводящих систем разного типа.

Точность – примерно от 2 до 200 м.

Боевая часть – осколочно-фугасная и кассетная.

Вес — масса ракеты с пусковым контейнером составляет около 3,5 т.

Вес боевой части – 480 кг.

ТТХ ОТРК "Сапсан"

Напомним, ОТРК "Сапсан" начали разрабатывать еще в начале 2010-х. Позже проектом заинтересовался иностранный заказчик, и с 2016 года исследования шли под названием "Гром-2". Опытный образец испытали в 2019 году. Этот ОТРК должен стать самым мощным оружием ВСУ.