Революція на залізниці: зовсім скоро Україна з'єднається з Європою євроколією

Це суттєво спростить логістику

Євроколія Чоп – Ужгород буде запущена вже у липні цього року. З Ужгорода пасажирські поїзди напряму курсуватимуть в Будапешт, Кошице, Відень, Братиславу.

Про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, також йде підготовка до будівництва євроколії в Чернівці та Львів.

"Сподіваюсь, наступним містом стане Луцьк. І, в принципі, це той варіант, який найближчі 4-5 років може забезпечити якісне сполучення", — зазначив він.

Переваги запуску євроколії

Новий залізничний маршрут відкриє пряме залізничне сполучення із найбільшими містами Європейського Союзу. Він передбачає використання колії європейського стандарту (1435 мм), що суттєво спростить логістику та сприятиме розвитку туризму, бізнесу й транскордонної мобільності. Запуск євроколії дасть змогу скоротити час в дорозі та подорожувати без пересадок.

Що таке євроколія

Це залізнична колія шириною 1435 мм, яка є найпоширенішим стандартом у світі. Вона використовується в більшості країн Європи, Північної Америки, Китаї.

Європейська колія вужча за українську

Проте українська колія має ширину 1520 мм, що на 85 мм ширше за євроколію. Цей стандарт ще з радянських часів використовується в Україні, Росії, Білорусі та більшості країн колишнього СРСР.

Через різницю у ширині колії поїзди не можуть безпосередньо переїжджати з однієї системи на іншу. Це створює логістичні складнощі та додаткові витрати.

Українська колія має кілька переваг

Запровадження стандартів євроколії спростить логістику, але, повне переформатування під європейський стандарт надто дороге та немає сенсу. За словами Кави, одною з переваг широкої української колії — більш ефективне транспортування вантажів. В ЄС вага вантажного поїзда не перевищує 2 тисячі тонн, тоді як в Україні поширені поїзди вагою 5-6 тисяч тонн, що ефективніше з економічного погляду. Кількість контейнерних терміналів на українських кордонах з країнами ЄС щоразу збільшується, й перевантажити контейнери з платформ одного стандарту на інший не є проблемою.

Крім того, ширші колії зручніші для пасажирських перевезень. Пасажирам зручніше подорожувати в ширших українських вагонах (3,20 і 3,50 м) ніж вузьких європейських (2,80 м).

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає один із найкомфортніших вагонів "Укрзалізниці". Він просторіший, адже навіть сам тамбур ширший за той, що у плацкартних вагонах.