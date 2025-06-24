Революция на железной дороге: совсем скоро Украина соединится с Европой евроколеей

Это существенно упростит логистику

Евроколея Чоп – Ужгород будет запущена уже в июле этого года. Из Ужгорода пассажирские поезда будут напрямую курсировать в Будапешт, Кошице, Вену, Братиславу.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Александр Кава в интервью "Укринформу". По его словам, также идет подготовка к строительству евроколеи в Черновцах и Львове.

"Надеюсь, следующим городом станет Луцк. И, в принципе, это тот вариант, который в ближайшие 4-5 лет может обеспечить качественное сообщение", — отметил он.

Преимущества запуска евроколеи

Новый железнодорожный маршрут откроет прямое железнодорожное сообщение с крупнейшими городами Европейского Союза. Он предполагает использование пути европейского стандарта (1435 мм), что существенно упростит логистику и будет способствовать развитию туризма, бизнеса и трансграничной мобильности. Запуск евроколеи позволит сократить время в пути и путешествовать без пересадок.

Что такое евроколея

Это железнодорожный путь шириной 1435 мм, который является самым распространенным стандартом в мире. Она используется в большинстве стран Европы, Северной Америки, Китае.

Европейский путь уже украинский

При этом украинская колея имеет ширину 1520 мм, что на 85 мм шире евроколеи. Этот стандарт еще с советских времен используется в Украине, России, Беларуси и большинстве стран бывшего СССР.

Из-за разницы в ширине путей поезда не могут непосредственно переезжать с одной системы на другую. Это создает логистические сложности и дополнительные затраты.

Украинская колея имеет несколько преимуществ

Введение стандартов евроколеи упростит логистику, однако полное переформатирование под европейский стандарт слишком дорогое и не имеет смысла. По словам Кавы, одно из преимуществ широких украинских путей — более эффективная транспортировка грузов. В ЕС вес грузового поезда не превышает 2 тысяч тонн, тогда как в Украине распространены поезда весом 5-6 тысяч тонн, что эффективнее с экономической точки зрения. Количество контейнерных терминалов на украинских границах со странами ЕС постоянно увеличивается, и перегрузить контейнеры с платформ одного стандарта на другой не является проблемой.

Кроме того, более широкие пути удобнее для пассажирских перевозок. Пассажирам удобнее путешествовать в более широких украинских вагонах (3,20 и 3,50 м), чем узких европейских (2,80 м).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит один из самых комфортных вагонов "Укрзализныци". Он просторнее, ведь даже сам тамбур шире того, что в плацкартных вагонах.