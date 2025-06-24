На Прикарпатті знову чули таємничі вибухи: що відомо

Причина дивних звуків залишається загадкою

На Івано-Франківщині знову чули численні вибухи. При цьому в Україні тривогу не оголошували, а російських дронів чи ракет у повітряному просторі не фіксувалося.

Про це повідомив телеграм-канал "Івано-Франківськ 24/7". У повідомленні вказано, що адміністратори каналу отримали десятки повідомлень про вибухи в області.

В інших місцевих групах місцеві жителі пишуть, що звуки вибухів було чути у Косівському районі та у низці інших населених пунктів. Деяка частина користувачів припустила, що це пов’язано з переходом літака на надзвукову швидкість, проте інші повідомлення спростували, зазначивши, що жодних літаків чути не було.

Реакція мережі

Івано-Франківська ОВА інформації про подію не публікувала та про планові вибухи не інформувала.

Косівський район

Варто зазначити, що 23 червня вибухи теж були чутні у Косівському районі, а також у Коломиї та низці інших міст Івано-Франківської області.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Росія обстріляла Київ та Київську область. В результаті виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина.