У низці міст Івано-Франківщини чули вибухи: що відомо
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У деяких районах трусилися стіни, вікна та меблі
У понеділок, 23 червня, близько 17-00 в місті Коломия не тільки люди почули сильний звук вибуху. В поліції з'ясовують, що це було. В ДСНС жодних повідомлень не було.
Про це повідомляє Telegram-канал "Інформатор Коломия".
Також в мережі з'явилися повідомлення, що звук вибуху чули і в районі автостанції, і в центрі міста, і біля вокзалу, і навіть в районі Нижнього Вербіжа та інших прилеглих сіл.
Чули вибухи й у Калуському, Косівському, Івано-Франківському районах та у курортному Буковелі.
Місцеві жителі пишуть, що у деяких районах трусилися стіни, вікна та меблі.
Варто зазначити, що сигналу тривоги не було.
На разі, немає якоїсь підтвердженої офіційної інформації, що це було.
Нагадаємо, у ніч на 23 червня Росія обстріляла Київ та Київську область. В результаті виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників. У Білій Церкві виникла пожежа у 2-поверховому будинку готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів.