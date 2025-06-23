У низці міст Івано-Франківщини чули вибухи: що відомо

У деяких районах трусилися стіни, вікна та меблі

У понеділок, 23 червня, близько 17-00 в місті Коломия не тільки люди почули сильний звук вибуху. В поліції з'ясовують, що це було. В ДСНС жодних повідомлень не було.

Про це повідомляє Telegram-канал "Інформатор Коломия".

Також в мережі з'явилися повідомлення, що звук вибуху чули і в районі автостанції, і в центрі міста, і біля вокзалу, і навіть в районі Нижнього Вербіжа та інших прилеглих сіл.

Чули вибухи й у Калуському, Косівському, Івано-Франківському районах та у курортному Буковелі.

Місцеві жителі пишуть, що у деяких районах трусилися стіни, вікна та меблі.

Варто зазначити, що сигналу тривоги не було.

На разі, немає якоїсь підтвердженої офіційної інформації, що це було.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня Росія обстріляла Київ та Київську область. В результаті виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників. У Білій Церкві виникла пожежа у 2-поверховому будинку готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів.