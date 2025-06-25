Був у центрі боїв за Іловайськ і очолював ЗСУ: де зараз і що відомо про Руслана Хомчака

Зараз генерал займає не менш важливу посаду

Руслан Хомчак — генерал, чиє ім’я точно закарбоване в історії України. Він був тим, хто стояв у центрі Іловайської трагедії і став першим, кого Володимир Зеленський назначив головнокомандувачем ЗСУ. 27 липня 2021 його посаду зайняв Валерій Залужний, а Хомчак — обійняв іншу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про Руслана Хомчака, де він і чим займається. Із посади головнокомандувача ЗСУ він пішов за рішенням президента України.

Руслан Хомчак — що відомо

Навчався Руслан Хомчак у Московському загальновійськовому училищі. Згодом проходив службу у складі Групи радянських військ у Німеччині та у Білоруському військовому окрузі. З 1993 року став служити у ЗСУ.

Коли Росія розпочала війну на сході України, Хомчак займав посаду командувача сектора "Б" сил Антитерористичної операції. Українські сили — ЗСУ, батальйони "Івано-Франківськ", "Миротворець" тощо увійшли в Іловайськ у серпні 2014 року. Російські регулярні війська увійшли 24 серпня. Саме тоді виник "Іловайський котел". Хомчак керував силами, які брали участь у боях за місто, включаючи батальйони територіальної оборони та інші підрозділи.

Руслан Хомчак, як начальник Генерального штабу, відповідав за планування операції з захоплення Іловайська. На допомогу українським військам було спрямовано бригаду Нацгвардії, однак вони не встигли дійти до місця призначення, як отримали наказ Хомчака повертатися, зазнавши важких втрат. Однак як розповідали бійці батальйону "Азов", Хомчак не хотів йти з ними в бій для визволення Іловайська "з надуманих причин".

27 березня 2020 року Володимир Зеленський назначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України. 27 липня 2021 року на цю посаду було призначено Валерія Залужного.

Де зараз Руслан Хомчак

З 27 липня 2021 року Руслан Хомчак обіймає посаду першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він бере участь у розробці стратегічних рішень щодо національної та кібербезпеки.

Він залишається експертом у військовому секторі. Хомчак допомагає у консультації зі стратегічних питань. Також він тепер представляє Україну на міжнародній арені, взаємодіючи із партнерами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Авакова. Вона заробляла більше за свого чоловіка, але завжди була в його тіні.