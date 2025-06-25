Был в центре боев за Иловайск и возглавлял ВСУ: где сейчас и что известно о Руслане Хомчаке

Сейчас генерал занимает не менее важный пост

Руслан Хомчак – генерал, чье имя точно запечатлено в истории Украины. Он был тем, кто стоял в центре Иловайской трагедии и стал первым, кого Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ. 27 июля 2021 года его должность занял Валерий Залужный, а Хомчак — занял другую.

"Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно о Руслане Хомчаке, где он и чем занимается. С должности главнокомандующего ВСУ он ушел по решению президента Украины.

Руслан Хомчак — что известно

Учился Руслан Хомчак в Московском общевойсковом училище. Затем проходил службу в составе Группы советских войск в Германии и в Белорусском военном округе. С 1993 года стал служить в ВСУ.

Когда Россия начала войну на востоке Украины, Хомчак занимал должность командующего сектором "Б" сил Антитеррористической операции. Украинские силы — ВСУ, батальоны "Ивано-Франковск", "Миротворец" и т.д. вошли в Иловайск в августе 2014 года. Российские регулярные войска вошли 24 августа. В это время возник "Иловайский котел". Хомчак руководил силами, участвовавшими в боях за город, включая батальоны территориальной обороны и другие подразделения.

Руслан Хомчак, как начальник Генерального штаба, отвечал за планирование операции по захвату Иловайска. На помощь украинским войскам была направлена бригада Нацгвардии, однако они не успели дойти до места назначения, как получили приказ Хомчака возвращаться, понеся тяжелые потери. Однако, как рассказывали бойцы батальона "Азов", Хомчак не хотел идти с ними в бой для освобождения Иловайска "по надуманным причинам".

27 марта 2020 Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженных сил Украины. 27 июля 2021 года на эту должность был назначен Валерий Залужный.

Где сейчас Руслан Хомчак

С 27 июля 2021 года Руслан Хомчак занимает должность первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он принимает участие в разработке стратегических решений по национальной и кибербезопасности.

Он остается экспертом в военном секторе. Хомчак помогает в консультации по стратегическим вопросам. Также он сейчас представляет Украину на международной арене, взаимодействуя с партнерами.

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