Україна не поверне окуповані території: Залужний пояснив чому

Він зазначив, що наша країна має вести тільки високотехнологічну війну на виживання

Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року, поки у Москви є ресурси для продовження війни. Перемогти Росію у війні можливо лише позбавивши її такої спроможності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Великій Британії та ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі".

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось "білого лебедя", який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя", – сказав Залужний.

За його думкою, поки Кремль має ресурси, сили та засоби завдавати ударів по нашій території та наступати, він це робитиме. Ексголовнокомандувач нагадав, що з кінця 2023 року Москва веде війну на виснаження. За його словами, перемогти Росію у війні можливо лише позбавивши її такої спроможності.

"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах, а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися, ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", – сказав він.

Раніше керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній пояснив, як Трамп доб’є Росію і поверне Україні кордони 1991 року. За думкою експерта, американський лідер переслідує свої інтереси, але вони цілком збігаються з нашими.