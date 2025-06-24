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Заробляла більше чоловіка, але залишалася в його тіні: як виглядає дружина ексголови МВС Авакова

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як виглядає дружина Авакова і що про неї відомо Новина оновлена 24 червня 2025, 15:04
Як виглядає дружина Авакова і що про неї відомо. Фото Колаж "Телеграфу"

Дружина колишнього міністра України веде закритий спосіб життя

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Арсен Аваков, який з початку повномасштабної війни рідко з’являється у медійному просторі, давно одружений. Його дружину звуть Інна, але в публічному доступі про жінку мало інформації.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Арсена Авакова і що про неї відомо. У мережі є лише кілька її фотографій.

Інна Авакова — як виглядає і що відомо про дружину ексголови МВС

Свою політичну кар’єру Арсен Аваков розпочав ще 2002 року, ставши депутатом Харківської обласної ради, а потім головою Харківської ОДА. Також Аваков входив до складу РНБО та був народним депутатом Верховної Ради України (7-го та 8-го скликань). Але найбільше українцям він запам’ятався на посаді глави МВС, яку обіймав з 2014 до 2021 року.

Арсен Аваков
Арсен Аваков обіймав посаду голови МВС

Про особисте життя Арсен Аваков не любив поширюватися, та і його дружина Інна намагалася уникати публічності, тому рідко супроводжувала чоловіка на публічних заходах. Відповідно про неї у мережі мало інформації.

Дружина Арсена Авакова
Дружина Авакова уникала публічності

Відомо, що з 1994 до 2012 року Інна Авакова була заступником голови правління ПАТ "АКБ "Базис"". У 2017 році дружина ексголови МВС та нардеп Ігор Катвіцький зареєстрували організацію "Підстепове сонце", яка займалася сонячними електростанціями біля Херсона.

Як виглядає дружина Арсена Авакова
Як виглядає дружина Арсена Авакова

У серпні 2017 року дружина Авакова та експрем’єр Арсеній Яценюк стали співвласниками телеканалу "Еспресо", але вже у грудні продали свої частки. Зокрема, Інна Авакова за свою 40% частку телеканалу отримала майже 2 мільйони доларів.

"За 40% частку каналу за повністю прозорим та "білим" контрактом, що пройшов комплайнс в американському та українському банках, моя дружина отримала на рахунок в українському банку 1 мільйон 953 тисячі 708 доларів", - повідомив Аваков.

Інна Авакова
Інна Авакова заробляла більше, ніж чоловік

У деклараціях, поданих Аваковим з 2017 року, його дружина Інна заробляла більше за чоловіка. Зокрема, у документі за 2022 рік зазначено, що дружина глави МВС отримала понад 4 млн гривень.

Щобільше, у 2018 році Інна очолила рейтинг найбагатших дружин міністрів України. Тоді її річний дохід становив 57,5 млн гривень.

Арсен Аваков разом із дружиною Інною
Арсен Аваков разом із дружиною Інною

При цьому дружина Авакова уникала публічності й намагалася перебувати в його тіні. Де зараз Інна і чим займається – невідомо. Арсен Аваков не показує дружину в соціальних мережах, і облікових записів самої Інни Авакової у відкритому доступі не видно. У мережі гуляє лише кілька спільних знімків колишнього глави МВС із дружиною.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина глави парламенту Стефанчука. Вона працювала у Раді помічницею, але не у чоловіка.

Теги:
#Дружина #Арсен Аваков #Інна Авакова