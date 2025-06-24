Заробляла більше чоловіка, але залишалася в його тіні: як виглядає дружина ексголови МВС Авакова

Дружина колишнього міністра України веде закритий спосіб життя

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Арсен Аваков, який з початку повномасштабної війни рідко з’являється у медійному просторі, давно одружений. Його дружину звуть Інна, але в публічному доступі про жінку мало інформації.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Арсена Авакова і що про неї відомо. У мережі є лише кілька її фотографій.

Інна Авакова — як виглядає і що відомо про дружину ексголови МВС

Свою політичну кар’єру Арсен Аваков розпочав ще 2002 року, ставши депутатом Харківської обласної ради, а потім головою Харківської ОДА. Також Аваков входив до складу РНБО та був народним депутатом Верховної Ради України (7-го та 8-го скликань). Але найбільше українцям він запам’ятався на посаді глави МВС, яку обіймав з 2014 до 2021 року.

Арсен Аваков обіймав посаду голови МВС

Про особисте життя Арсен Аваков не любив поширюватися, та і його дружина Інна намагалася уникати публічності, тому рідко супроводжувала чоловіка на публічних заходах. Відповідно про неї у мережі мало інформації.

Дружина Авакова уникала публічності

Відомо, що з 1994 до 2012 року Інна Авакова була заступником голови правління ПАТ "АКБ "Базис"". У 2017 році дружина ексголови МВС та нардеп Ігор Катвіцький зареєстрували організацію "Підстепове сонце", яка займалася сонячними електростанціями біля Херсона.

Як виглядає дружина Арсена Авакова

У серпні 2017 року дружина Авакова та експрем’єр Арсеній Яценюк стали співвласниками телеканалу "Еспресо", але вже у грудні продали свої частки. Зокрема, Інна Авакова за свою 40% частку телеканалу отримала майже 2 мільйони доларів.

"За 40% частку каналу за повністю прозорим та "білим" контрактом, що пройшов комплайнс в американському та українському банках, моя дружина отримала на рахунок в українському банку 1 мільйон 953 тисячі 708 доларів", - повідомив Аваков.

Інна Авакова заробляла більше, ніж чоловік

У деклараціях, поданих Аваковим з 2017 року, його дружина Інна заробляла більше за чоловіка. Зокрема, у документі за 2022 рік зазначено, що дружина глави МВС отримала понад 4 млн гривень.

Щобільше, у 2018 році Інна очолила рейтинг найбагатших дружин міністрів України. Тоді її річний дохід становив 57,5 млн гривень.

Арсен Аваков разом із дружиною Інною

При цьому дружина Авакова уникала публічності й намагалася перебувати в його тіні. Де зараз Інна і чим займається – невідомо. Арсен Аваков не показує дружину в соціальних мережах, і облікових записів самої Інни Авакової у відкритому доступі не видно. У мережі гуляє лише кілька спільних знімків колишнього глави МВС із дружиною.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина глави парламенту Стефанчука. Вона працювала у Раді помічницею, але не у чоловіка.