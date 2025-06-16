Стало відомо, хто стане наступним прокурором України: хто він такий (фото)

Він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради своє подання про призначення Руслана Кравченка на нову посаду. Він може стати генеральним прокурором України.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Відповідний пост зʼявився на його сторінці у Фейсбук.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора", — зазначив він.

За його словами, Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Що відомо про Руслана Кравченка

У 2012 році Руслан Кравченко розпочав кар'єру слідчого у Севастопольській прокуратурі, де займався військовими правопорушеннями в Криму. Після анексії Криму у 2014 році його перевели до Рівненської та Львівської прокуратур. Тут він продовжив роботу у сфері військового законодавства.

З 2015 по 2020 рік Руслан Кравченко працював у Головній військовій прокуратурі та на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону. Пізніше його перевели до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Руслан Кравченко

У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру, де розслідував воєнні злочини росіян. Згодом, у квітні 2023 року політика призначили головою Київської обласної державної адміністрації.

За значні заслуги у зміцненні державності та захисті суверенітету України він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

30 грудня 2024 року Кравченка було призначено в.о. голови Державної податкової служби України.

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