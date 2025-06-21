Тепер офіційно. Що відомо про новопризначеного генпрокурора Кравченка (фото)

Він два роки був головою Київської обласної державної адміністрації

Руслана Кравченко офіційно призначено новим генеральним прокурором України. Відповідний наказ вже підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на сайті Офісу президента. Відомо, що указ № 416/2025 було підписано у суботу, 21 червня.

"Призначити Кравченко Руслана Андрійовича Генеральним прокурором України", — йдеться у документі.

Указ президент про призначення Кравченка генпрокурором

Що відомо про Кравченка

Він почав свою кар'єру у 2012 році з посади слідчого у Севастопольській прокуратурі, де займався військовими правопорушеннями в Криму. Вже після анексії Криму у 2014 році Кравченка перевели до Рівненської та Львівської прокуратур, де він продовжив роботу у сфері військового законодавства.

Руслан Кравченко

З 2015 по 2020 рік Кравченко працював у Головній військовій прокуратурі та на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону. Пізніше його перевели до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру, де розслідував воєнні злочини росіян. Згодом, у квітні 2023 року Кравченка призначили головою Київської обласної державної адміністрації. Цю посаду він обіймав майже два роки.

Окрім того, Кравченко нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня за значні заслуги у зміцненні державності та захисті суверенітету України. 30 грудня 2024 року Кравченка було призначено в.о. голови Державної податкової служби України.

Нагадаємо, що Офіс генерального прокурора не мав повноцінного очільника з жовтня 2024, відколи звільнили Андрія Костіна. Це відбулося на тлі гучного корупційного скандалу в системі прокуратури: тоді майже пів сотні прокурорів викрили на оформленні собі фейкових інвалідностей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський призначив головою райадміністрації "кращого мера Києва" і критика Кличка.