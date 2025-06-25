Можем выдохнуть с облегчением? Как в Украине оценили саммит НАТО

Альянс четко определил Россию, как основную угрозу, и выразил поддержку Украине

В Гааге прошел саммит НАТО, в котором приняли участие лидеры стран Альянса. Итоговая декларация уже была обнародована и в Украине ее восприняли со сдержанным оптимизмом.

В частности бывший премьер-министр Арсений Яценюк в комментарии BBC сообщил, что результаты саммита лучше, чем ожидалось. Украина вернулась в центр внимания, а единственной угрозой для блока названо Россию.

Яценюк отреагировал на саммит НАТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Альянс по итогу встречи стал сильнее, но теперь важно реализовать договоренности.

Реакция МИД

Журналистка ТСН Кристина Зеленюк более детально раскрыла суть декларации. По ее словам, членам Альянса теперь придется больше полагаться на статью об индивидуальной самообороне, чем на статью о коллективной. Однако то, что в декларации упомянута Украина, безусловно является позитивным моментом.

Реакция Зеленюк

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пошел еще дальше и отметил, что результат можно считать "большой победой" для Украины.

Реакция Коболева

Блогер Джаваншир Ахмед акцентировал внимание на том, что НАТО признало Россию долгосрочной угрозой для Альянса, а вот Китай там даже не был упомянут, несмотря на все старания США.

Сообщение Ахмеда

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев также обратил внимание на заявление генсека НАТО Марка Рютте, который после завершения саммита подчеркнул, что путь Украины в Альянс неотвратим.

Бывший нардеп Андрей Билоус в свою очередь высказал альтернативную точку зрения, отметив, что декларация вызывает очень много вопросов.

Пост Билоуса

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО произошла встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно заявлениям сторон, их разговор был "теплым и конструктивным".