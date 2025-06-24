Ударні "шахеди" стали ще небезпечніші? Україну атакували новітні іранські дрони (фото)
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Іран активно постачає Кремлю свої нові розробки
Під час нещодавніх російських атак по Україні було зафіксовано застосування нової серії іранських дронів Shahed-136. Вони мають не тільки камеру.
Про це повідомив канал "Полковник ГШ", опублікувавши відповідне фото. Зазначається, що, ймовірно, Росія тепер отримує від Ірану вже готові вироби в обмін на інші зразки озброєння.
"Відмічено застосування противником нової іранської серії ударного БпЛА Shahed-136 — "MS" (стара серія М). Зазначений БпЛА має нову іранську 4-х антенну CRPA супутникової навігації та камеру. Решта: двигун тощо — без змін", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що саме камера у звʼязці з модулем Nvidia Jetson шляхом машинного зору відповідає за кінцеве наведення БпЛА на ціль. Наявність таких дронів у Росії свідчить про те, що Іран активно постачає Кремлю свої нові розробки. Ймовірніше у відповідь він отримує і якісь зразки зброї РФ, аби покращити своє озброєння під час гарячої фази конфлікту з Ізраїлем.
Нагадаємо, росіяни для ударів по Україні використовують БПЛА "Шахед" із новим типом боєголовки. Тепер в ній може міститися легкозаймиста речовина, яку дуже складно загасити.
Раніше "Телеграф" писав, що оснащені ШІ та камерами "шахеди" самі обирають ціль. Як боротися з модернізованими дронами Росії, розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський.