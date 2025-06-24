Ударні "шахеди" стали ще небезпечніші? Україну атакували новітні іранські дрони (фото)

Іран активно постачає Кремлю свої нові розробки

Під час нещодавніх російських атак по Україні було зафіксовано застосування нової серії іранських дронів Shahed-136. Вони мають не тільки камеру.

Про це повідомив канал "Полковник ГШ", опублікувавши відповідне фото. Зазначається, що, ймовірно, Росія тепер отримує від Ірану вже готові вироби в обмін на інші зразки озброєння.

"Відмічено застосування противником нової іранської серії ударного БпЛА Shahed-136 — "MS" (стара серія М). Зазначений БпЛА має нову іранську 4-х антенну CRPA супутникової навігації та камеру. Решта: двигун тощо — без змін", — йдеться у повідомленні.

БпЛА Shahed-136 — "MS"

Відомо, що саме камера у звʼязці з модулем Nvidia Jetson шляхом машинного зору відповідає за кінцеве наведення БпЛА на ціль. Наявність таких дронів у Росії свідчить про те, що Іран активно постачає Кремлю свої нові розробки. Ймовірніше у відповідь він отримує і якісь зразки зброї РФ, аби покращити своє озброєння під час гарячої фази конфлікту з Ізраїлем.

Нагадаємо, росіяни для ударів по Україні використовують БПЛА "Шахед" із новим типом боєголовки. Тепер в ній може міститися легкозаймиста речовина, яку дуже складно загасити.

Раніше "Телеграф" писав, що оснащені ШІ та камерами "шахеди" самі обирають ціль. Як боротися з модернізованими дронами Росії, розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський.