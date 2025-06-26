ЗСУ зупинили наступ росіян на Сумщині? Що кажуть карти та Сирьский

Головком проінспектував фортифікації безпосередньо в полях та лісах

Сумський напрямок зараз у центрі уваги, адже ворог намагається там просунутися. Оборона Сумщини – одне з основних завдань на цей момент й Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію у Сумській області.

"За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині … Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована", — повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй Facebook-сторінці.

Він додав, що наші підрозділи успішно втілюють тактику активної оборони та звільняють прикордоння Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках наші воїни повторно скували близько 50 тисяч російських окупантів, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.

"Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", — розповів головком.

Сумський напрямок на карті deepstate

Сили оборони стабілізували фронт

Створено групу з питань оборони Сумщини

У командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку створили спеціальну групу з питань оборони Сумщини. Вона займатиметься зміцненням укріплень, нарощенням системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

"Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника", — пише Сирський.

Головком додав, що він проінспектував фортифікації безпосередньо в полях та лісах. За його словами, робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни.

"Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійної логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою", — резюмував Сирський.

Нагадаємо, раніше військовий журналіст, ексспікер Генерального штабу ЗСУ (2014-2017р.) Владислав Селезньов пояснив "Телеграфу", що насправді відбувається на Сумщині. Він оцінив повідомлення німецької газети Welt, що українські війська там виснажені, а російські окупанти щодня начебто захоплюють 15-20 км нашої території та проривають четверту лінію оборону ЗСУ, яка складається лише із колючого дроту.