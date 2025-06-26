ВСУ остановили наступление россиян в Сумской области? Что говорят карты и Сырский

Главком проинспектировал фортификации непосредственно в полях и лесах

Сумское направление сейчас в центре внимания, так как враг пытается там продвинуться. Оборона Сумщины – одна из основных задач в данный момент и Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию в Сумской области.

"По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине… Продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения – стабилизирована", — сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей Facebook-странице.

Он добавил, что наши подразделения успешно воплощают тактику активной обороны и освобождают границы Сумщины. На Северослобожанском и Курском направлениях наши воины повторно сковали около 50 тысяч российских оккупантов, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.

"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", — рассказал главком.

Сумское направление на карте deepstate

Силы обороны стабилизировали фронт

Создана группа по вопросам обороны Сумщины

В командовании группировки на Северослобожанском направлении создали специальную группу по обороне Сумщины. Она будет заниматься усилением укреплений, наращиванием системы инженерных и фортификационных ограждений.

"Также назначено должностное лицо, непосредственно отвечающее за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на возможных направлениях наступления противника", — пишет Сырский.

Главком добавил, что он проинспектировал фортификации непосредственно в полях и лесах. По его словам, работа продолжается, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны.

"Строительство дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидроновых коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежной логистики наших войск – очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше. В течение определенного срока вернусь с проверкой", — резюмировал Сырский.

Напомним, ранее военный журналист, экс-спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017г.) Владислав Селезнев объяснил "Телеграфу", что на самом деле происходит в Сумской области. Он оценил сообщение немецкой газеты Welt, что украинские войска там истощены, а российские оккупанты ежедневно вроде бы захватывают 15-20 км нашей территории и прорывают четвертую линию обороны ВСУ, которая состоит только из колючей проволоки.