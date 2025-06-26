Огромного карпа на 20+ кг поймали в озере под Киевом. Где находится рыбное место (фото)

На озере разрешены три типа рыболовли

В Барышевском районе Киевской области в озере выловили крупного карпа. Вес этой рыбы превышал 20 килограмм, при том, что средний вес этой рыбы составляет от 2 до 5 кг.

Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале "Рибалка Київ. Киїівська область". Получить крупный улов удалось юному рыбаку по имени Ярослав.

А для ловли рыбы использовалась прикормка Пеллетс "Слива" и наживка — криль.

В озере выловили крупного карпа. Фото - "Рибалка Київ. Киїівська область"

В озере выловили крупного карпа. Фото - "Рибалка Київ. Киїівська область"

Где находится озеро

В описании отмечено, что карпа поймали в озере Волчье. В нем водятся: щука, сом, судак, окунь, карп, белый амур, карась, толстолоб.

На этом озере есть три типа рыболовли:

на дикую рыбу (щука, сом, судак);

на мирную рыбу (карп, амур, толстолоб);

на форель.

Стоит добавить, что рыбалка в этом месте платная, по билетам. На каждый тип рыболовли есть отдельные билеты.

Где находится озеро. Скриншот - "Рибалка Київ. Киїівська область"

Реакция сети

В комментариях под постом некоторые засомневались, что показанный на фотографиях карп может весить более 20 килограмм.

Реакция сети на гигантского карпа. Скриншот

Другие же придумали, как прозвать этого гиганта — "Коропець-молодець".

Реакция сети на гигантского карпа. Скриншот

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Киевом нашли место, где можно выловить крупную рыбу. Однако есть нюанс — это озеро предназначено исключительно для спортивной рыбалки.