Огромного карпа на 20+ кг поймали в озере под Киевом. Где находится рыбное место (фото)
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На озере разрешены три типа рыболовли
В Барышевском районе Киевской области в озере выловили крупного карпа. Вес этой рыбы превышал 20 килограмм, при том, что средний вес этой рыбы составляет от 2 до 5 кг.
Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале "Рибалка Київ. Киїівська область". Получить крупный улов удалось юному рыбаку по имени Ярослав.
А для ловли рыбы использовалась прикормка Пеллетс "Слива" и наживка — криль.
Где находится озеро
В описании отмечено, что карпа поймали в озере Волчье. В нем водятся: щука, сом, судак, окунь, карп, белый амур, карась, толстолоб.
На этом озере есть три типа рыболовли:
- на дикую рыбу (щука, сом, судак);
- на мирную рыбу (карп, амур, толстолоб);
- на форель.
Стоит добавить, что рыбалка в этом месте платная, по билетам. На каждый тип рыболовли есть отдельные билеты.
Реакция сети
В комментариях под постом некоторые засомневались, что показанный на фотографиях карп может весить более 20 килограмм.
Другие же придумали, как прозвать этого гиганта — "Коропець-молодець".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Киевом нашли место, где можно выловить крупную рыбу. Однако есть нюанс — это озеро предназначено исключительно для спортивной рыбалки.