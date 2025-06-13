Гончаренко зчепився з Бігусом, скандал дійшов уже до Ради. Пояснюємо простими словами, що у них сталося

У суперечці, що триває вже місяць, опоненти не підбирають слів

В Україні продовжує набирати обертів скандал між народним депутатом від "Європейської Солідарності" Олексієм Гончаренком та командою журналістів-розслідувачів Bihus.Info. Конфлікт розпочався ще у травні, коли "бігуси" зняли розслідування щодо парламентаря та його "Гончаренко-центрів".

З того часу вони по черзі робили заяви у соцмережах, намагаючись дискредитувати та навіть обзиваючи один одного. "Телеграф" розібрався в цій історії від початку до поточного моменту.

У п’ятницю, 13 червня, стало відомо, що розслідувальний проєкт Bihus.Info поскаржився на Олексія Гончаренка до комітетів Верховної Ради з питань свободи слова та етики. Також журналісти звернулися до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Заявники назвали поведінку Гончаренка відкритим тиском на медіа та зловживання службовим становищем.

Розслідування журналістів

Як згадувалося вище, історія розпочалася у травні поточного року, коли вийшло розслідування Bihus.Info щодо парламентаря, якого у ролику назвали хайпожером, популістом, шкідником і не лише.

Журналісти пригадали йому все, що можна було знайти від боротьби за російську мову та партії "Регіонів" за часів Януковича до голосування проти продовження воєнного стану.

Також команду зацікавили "Гончаренко-центри", які, на думку "бігусів", працюють над просуванням імені народного депутата, що мітить у президенти. Центри пропонують все у світі – від безкоштовних курсів підготовки до іспитів та англійської мови до екзотичних танців.

За даними розслідувачів, центри імені нардепа фінансує сімейний бізнес підозрюваного в корупції агробізнесмена Олега Бахматюка, який утік до Європи.

Журналісти нагадали, що у 2020 році Гончаренко публічно відстоював діяльність бізнесу Бахматюка та критикував тодішнього директора НАБУ Артема Ситника, оскільки саме Бюро порушило одну зі справ проти бізнесмена.

Гончаренко поцікавився бюджетом та пообіцяв "виховувати"

На розслідування журналістів парламентар відповів депутатським запитом. Він поставив Денису Бігусу такі питання:

Який бюджет організації

Яка середня заробітна плата

Хто основні донори організації

Скільки податків сплачено у 2024 році

"Хочу написати лист до донорів. Запитати, чи погоджували вони вихід "розслідування" про президента Комітету ПАРЄ та члена Бюро ПАРЄ — тобто про мене. Тому що мені здається, що ні", – написав Гончаренко у себе в Telegram-каналі.

Він також нагадав про дотримання журналістських стандартів, які передбачають використання адекватної лексики та запит коментаря у героя розслідування.

"З того, що я знаю про європейську бюрократію, вони будуть дуже здивовані, на що йдуть їхні гроші. Я ж казав, що я в цій школі завуч з виховної роботи. У класі у нас новий учень – Денис. Будемо виховувати! Цю справу ми любимо, вміємо та практикуємо", – пообіцяв нардеп.

Бігус публічно послав Гончаренка нафіг і назвав мерзенною гнідою

Бігус того ж дня зняв відеозвернення, в якому заявив, що його проєкт підтримують близько пів мільйона людей. Він зазначив, що про це свідчать дані з YouTube, електронних розсилок, списків передплатників та інші джерела.

"І я, вибачте, не дуже сильно знаю, як усіх звуть. Що тут відповісти? Якщо народний депутат звертається до мене як до фізичної особи, то йде він нафіг. А якщо він під "проєктом" має на увазі онлайн-медіа, то онлайн-медіа взагалі не в тому переліку, у кого депутат може щось питати. Тобто, Гончаренко знову пішов нафіг", — сказав журналіст.

Він звинуватив Гончаренка у тиску на медіа та пояснив, що донори ніяк не впливають на зміст матеріалів проєкту. За його словами, редакція діє відповідно до власних переконань.

"Мені не потрібні донорські гроші, щоб періодично нагадувати аудиторії, що ти — мерзенна політична гніда. Конкретно мені, щоб вважати Олексія Гончаренка політичним пристосуванцем, популістом, навіть гроші спільноти не потрібні", — сказав журналіст.

Гончаренко пройшовся по прищу та "брудній голові" Бігуса

"Деніс Бігус записав звернення до мене. Поки не вибачився. Але вже на шляху. Вже виправдовується, що відео про мене не розслідування, а просто блог", — відреагував Гончаренко і слідом за опонентом перейшов на особи.

Він зазначив, що теж може "поугорати" і запропонував журналісту полікувати прищ біля рота, який може не сподобатися донорам.

"Чекаю інформацію про донорів і зарплати. Адже це не складно? І це про справедливість. Чого боятися? З європейцями ми вже почали листування і продовжимо", — попередив нардеп.

Він додав, що ідея оголосити відео не розслідуванням, а блогом не спрацює.

"Засмутило, що ти хочеш спалити школу, в якій відбувається твоє виховання. Це наштовхує на те, що ти можеш бути проблемним учнем. Але нічого. Працюватимемо. Обіцяю, що на випускному плакатимеш і проситимешся назад", – написав Гончаренко.

За дві хвилини парламентарій опублікував новий допис з наступним текстом:

"До речі, знайшов спікера для будь-якого ТЦК. З плюсів: він і так уже ходить в іншій формі – шкіряні мотоциклетні штани. З мінусів: брудна голова".

Гончаренко почав оприлюднювати донорські вливання у проєкт розслідувачів

У рамках цієї своєрідної "війнушки" нардеп опублікував документ про фінансування Bihus.Info, отриманий від одного з донорів у відповідь на депутатський запит.

Гончаренко зазначив, що на "Забезпечення інституційної сталості" у 2020–2024 роках Денису Бігусу було надано 550 000 євро. А ось на "Журналістські розслідування у сфері боротьби з корупцією в Україні" з 22 липня 2024 року до 31 травня 2026 року він отримав 449 981 євро.

Парламентарій уточнив, що це фінансування, отримане лише від одного фонду, і пообіцяв пізніше показати більший порядок цифр.

"Деніс за гроші європейців робить сюжети, в яких порушуються журналістські стандарти, використовується нецензурна лексика щодо виборних осіб, ведеться оперативне спостереження (!) інших осіб — і все це коштом наших друзів з Європи. Я вважаю, що вони просто не бачили, на що дають гроші. Будемо показувати", — йдеться у публікації.

В черговий раз Гончаренко висловив подив тим, що немає звітності як щодо фінансування, так і із зарплат.

"Уявляю зараз обличчя всієї редакції Bihus.Info, які отримують заробітну плату в 12 тисяч гривень. А Денис тільки з однієї ініціативи заробив пів мільйона євро, — написав нардеп. — Я просто дивлюся на ці гроші й думаю: можливо варто запустити антикорупційний проєкт Goncharenko.Info? Бізнес прибутковий."

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко вимагав від міністерки юстиції – віцепрем’єр-міністерки з євроінтеграції Ольги Стефанішин піти у відставку. Все через скандал навколо Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Гончаренко заявив про конфлікт інтересів, зокрема щодо ситуації навколо АРМА та "Будинку профспілок" у Києві.