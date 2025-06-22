Назарій Гусаков залишив Україну: скандал навколо зборів дійшов до Зеленського

Місцеперебування активіста встановлюють правоохоронці

Активіст Назарій Гусаков, який днями потрапив у гучний скандал, втік з України. Шум навколо цієї історії досяг навіть президента Володимира Зеленського.

Про це глава держави написав у своєму профілі у Facebook після зустрічі з головою МВС Ігорем Клименком. За його інформацією, Гусаков виїхав за кордон 13 червня, а зараз правоохоронці намагаються з’ясувати його місцеперебування та інші подробиці історії.

"Окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій", — написав Зеленський.

За його словами, зараз важливо відновити справедливість і не дозволити цьому випадку дискредитувати волонтерів.

У чому суть скандалу

Гусаков є відомим блогером зі Львова, ще в дитинстві йому поставили діагноз спінальна м’язова атрофія (СМА), через що він прикутий до інвалідного візка. Попри це, він став послом Української Професійної Кіберспортивної Асоціації, а також був менеджером з комунікацій команди NAVI.

Він часто проводив збори на купівлю дорогих препаратів для лікування своєї хвороби. За його запевненнями, йому буди потрібні препарати вартістю 500 тисяч гривень на місяць, але пізніше ця сума зросла до 730 тисяч. Це викликало питання у користувачів мережі, і його попросили надати звіт про витрати, проте активіст цього не зробив.

Громадська діячка Меланія Подоляк після цього звернулася до львівських лікарень та дізналася, що реабілітація від СМА ніде не коштує навіть 250 тисяч на місяць. І це включає дорогі приватні клініки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про суть скандалу з Гусаковим, детально про це можна прочитати у матеріалі: На що збирав гроші? Хлопця зі смертельно небезпечним захворюванням підозрюють у шахрайстві

Як повідомлялося раніше, приватна школа у Харкові мало не потрапила у скандал. Все через бажання однієї з мам влаштувати для своєї дитини незабутній випускний.