Пропозиції сексу та зв'язки з Росією: нові деталі скандалу з Назарієм Гусаковим

Журналісти виявили — частина пожертв могла йти на гральні платформи з російським слідом

Скандал із активістом з СМА Назарієм Гусаковим набирає обертів. Журналістка Ольга Худецька та ще кілька розслідувачок з'ясували — хворий чоловік систематично вимагав гроші в людей, в тому числі пораненого військового та дівчини з онкологією.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами шахрайства та відмивання грошей. Сам Гусаков 13 червня залишив Україну. Худецька, яка розплутувала всю цю історію, розповіла в інтерв'ю "Бабель" нові деталі справи. Вона наголошує — розслідування має напрямки, які вимагають глибшого дослідження.

Криптовалютний слід Назарія Гусакова

Серед таких напрямків журналістка називає зв'язок криптовалюти Назарія із онлайн-казино та беттингом (ред. — фінансові парі, ставки). Саме з цими явищами пов'язані його операції з криптовалютою. Ольга також наголосила на вагомому факті — криптогаманці Гусакова пов'язані з росіянами, з якими він спілкувався після 2014 року.

Назарій Гусаков збирав гроші не тільки на себе, а й на різні соціальні проєкти

У його спілкуванні на форумах із ними та того, що він казав про українську мову та війну є "багато спірних моментів". "Я навіть не хочу озвучувати припущення, куди могли йти ці гроші через російські онлайн-казино", — каже розслідувачка.

Інший потенційний напрямок — вивід коштів через криптогаманці. Назарій в коментарі львівському ЗМІ зізнавався, що проводив транзитом кошти через криптогаманці. Мова про понад 5 мільйонів доларів тільки на одному криптогаманці. Він розповів, що отримував за це відсоток — близько 200 тисяч доларів з одного. Журналістка задається питанням — хто і з якою метою відмивав такі кошти.

Після скандалу та вимог звітів Назарій Гусаков закрив сторінку в Інстаграмі

Сексуальний підтекст

Ольга також розповіла, що і їй, й іншим розслідувачками писали жінки, яким він пропонував "утримання в обмін на секс". Вона ставить слушне питання — куди в такому випадку насправді йшли пожертвування. Журналістка наголосила — здебільшого це були жінки з маленькими дітьми. "Тут ми переходимо до його обсесії з поцілунками в губи з маленькими дітьми і купою фоток, які він сам публікував", — Ольга зазначає, що тут вона ставить крапку.

Опубліковані виданням фотографії Назарія Гусакова

На момент публікації інтерв'ю до Ольги не зверталися правоохоронці. Зазначимо, поліція вважає, що могли бути використані чотири фінансових установи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що місцеперебування Назарія Гусакова наразі невстановлене. Він міг виїхати до Італії. Серед тих, хто підтримував збори Назарія "на життя" та "лікування" чимало медійних осіб.