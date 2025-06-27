"Інші банки зробили, а Monobank ні": дружина військового обурена політикою банку

Фінустанова пояснила відмову

Дружина військовослужбовця звернулася зі скаргою на один з українських банків. На її думку, Monobank нібито порушує закон про призупинення та перерахунок кредитних коштів для захисників та їхніх сімей.

Свою скаргу вона залишила на сайті Мінфіну. Жінка розписала детальніше проблему.

Позиція клієнта

"Банк не дотримується закону про призупинення та перерахунку кредитних коштів для військовослужбовців та їхніх дружин", — заявляє Пилипчук у своєму відгуку.

За її словами, в іншому банку без питань зробили перерахування і зменшили суму платежів: "Якщо в іншому банку без питань зробили перерахування і також зменшення суми платежів тобто виплата тіла кредиту без урахування відсотків до платежу, а розстрочка бралась не для купівлі житла і автомобіля які не підпадають до переліку об'єктів для призупинення та перерахунку".

Вона також вимагає і чекає від банку зменшення суми місячного платежу так як роблять інші фінансові установи.

Відповідь банку

Банк пояснив свою позицію щодо нарахування відсотків. У коментарі йдеться, що відповідно до законодавства, банк може зупинити нарахування відсотків за кредитом, в зв'язку з проходженням військової служби чоловіка.

Щодо умов кредитних канікул, фінустанова зазначила наступне:

"На поточний момент бачимо, що вам надані кредитні канікули і призупинено нарахування відсотків з дати шлюбу. Зверніть увагу, кредитні канікули не розповсюджується на період до вступу в шлюб, та на розстрочку/покупку частинами".

Раніше "Телеграф" писав, що ПриватБанк нібито байдужий до термінових потреб військових, які боронять Україну.