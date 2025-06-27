"Другие банки сделали, а Monobank нет": жена военного возмущена политикой банка

Финучреждение объяснило отказ

Жена военнослужащего обратилась с жалобой на один из украинских банков. По ее мнению, Monobank якобы нарушает закон о приостановлении и перерасчете кредитных средств для защитников и их семей.

Свою жалобу она оставила на сайте Минфина.

Позиция клиента

"Банк не придерживается закона о приостановлении и перерасчете кредитных средств для военнослужащих и их жен", — заявляет Пилипчук в своем отклике.

По ее словам, в другом банке без вопросов сделали перечисление и уменьшили сумму платежей: "Если в другом банке без вопросов произвели перечисление и также уменьшение суммы платежей, то есть выплата тела кредита без учета процентов к платежу, а рассрочка бралась не для покупки жилья и автомобиля, которые не подпадают к перечню объектов для приостановки и пересчета".

Она также требует и ждет от банка уменьшения суммы месячного платежа, так как делают другие финансовые учреждения.

Ответ банка

Банк объяснил свою позицию по начислению процентов. В комментарии говорится, что согласно законодательству банк может остановить начисление процентов по кредиту в связи с прохождением военной службы мужчины.

Относительно условий кредитных каникул, финучреждение отметило следующее:

"На текущий момент видим, что вам предоставлены кредитные каникулы и приостановлено начисление процентов с даты брака. Обратите внимание, кредитные каникулы не распространяются на период до вступления в брак и рассрочку/покупку частями".

Ранее "Телеграф" писал, что ПриватБанк якобы безразличен к срочным потребностям военных, защищающих Украину.