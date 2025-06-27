Дрони отримають свій "маркетплейс". Умєров розповів, як Україна забезпечена БПЛА

Значно скорочуються бюрократичні процедури

Українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйони дронів на рік. Саме стільки безпілотників цього року буде поставлено на фронт.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент "Телеграфа". Станом на кінець червня фронт отримав до 1,5 млн дронів.

Він додав, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування на закупівлю безпілотників. Міноборони пропрацювали це питання з Кабміном й зараз щомісяця на бригади виділяється 2,5 млрд грн, щоб вони закуповували дрони напряму.

"Зараз з нашим департаментом фінансів аналізуємо і бачимо, що не всі бригади ці кошти витрачають. Хтось потім з комбригів каже "Пане міністре, у мене нема кому закупати", у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє. Тому зараз АОЗ (Агенція оборонних закупівель, — ред.) запроваджує DOT Chain Defence — він буде працювати просто. Бригади бачать "маркетплейс" дронів — кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує", — розповів Умєров.

Він наголосив, що таким чином значно скорочуються бюрократичні процедури. Бригади отримують необхідне в десятки разів швидше.

"Це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє", — резюмував глава Міноборони.

Як повідомляв "Телеграф", на цій зустрічі він також пояснив ситуацію з фортифікаціями. Сучасні укріплення на фронті стають компактнішими, менш помітними й технологічно адаптованими до нової тактики ворога.