Не підключився пакет послуг Vodafone? Ви будете втрачати гроші щодня, якщо не зробите це

Оператор дав чітку інструкцію

Мобільний оператор Vodafone — один з найпоширеніших серед українців. Він пропонує чимало акцій та знижок, але інколи пакет послуг не підключається автоматично.

На сайті Vodafone розповіли, що робити, якщо пакет послуг не підключився автоматично. Пакет послуг — це спеціальна пропозиція, що містить мобільний інтернет, дзвінки та SMS, об'єднані в одну ціну.

Чому непідключений пакет послуг означає втрату грошей

Якщо з якихось причин (найчастіше, якщо не поповнити рахунок вчасно) не підключився пакет послуг на Vodafone, оплата за користування буде списуватися щодня. До неї входить абонентська плата, а також окрема плата за кожну хвилину, повідомлення або використаний обсяг даних. Це дорожче, ніж користуватися пакетом послуг.

Абонент сплачує певну абонплату за пакет послуг щомісяця. Зазвичай після оплати пакетні послуги надаються автоматично. Оператор розповів, що робити, якщо цього не сталося.

Пакет послуг Vodafone не підключився — що робити

завершити усі інтернет-сесії на телефоні (увімкнути/вимкнути режим "У літаку")

перевірити рахунок: *101#

якщо коштів недостатньо, за номером *101*4# дізнатися необхідну суму поповнення поповнити рахунок на вказану суму

Після поповнення треба набрати спеціальну комбінацію, щоб пакет послуг на місяць активувався — *101*444# і натиснути кнопку виклику. Після цього прийде SMS про успішне підключення місячного тарифу та нарахування пакетів послуг (гігабайтів, хвилин і SMS).

У оператора дали чітку інструкцію

Що буде, якщо не поповнювати рахунок Vodafone

Навіть якщо ви не поповнюєте рахунок, ваш номер зберігається за вами впродовж 370 днів. Щоб автоматично продовжити термін дії ще на такий самий період, достатньо поповнити рахунок на суму від 5 гривень (крім переказу з номера на номер (послуга "Переказ коштів").

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися, чи є у вас бонуси від Vodafone та за що їх нараховують. Витратити бонуси можна на послуги мобільного зв'язку та не лише.