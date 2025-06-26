Трамп ніколи не зрозуміє Путіна: експосол пояснив чому

Валерій Чалий вважає, що Трамп — прагматик і бізнесмен, але психологія Путіна для нього незрозуміла

Президент США Дональд Трамп, хоч і поважає президента РФ Володимира Путіна як сильного лідера, не має досвіду життя в авторитарній системі та психології, що сформували російського очільника, тому ніколи його повністю не зрозуміє. Для Путіна війна — це питання виживання, що робить його дії непередбачуваними навіть для прагматичного Трампа.

Про це заявив експосол у США Валерій Чалий в етері "Еспресо". На його думку, Трамп, попри прагнення до концентрації влади, все ж не має тих характеристик, які сформували Путіна як політичного лідера. Американський політик з недовірою ставиться до власних спецслужб, та в нього немає досвіду життя в авторитарній системі, де влада спирається на каральні інституції типу КДБ (Комітет державної безпеки СРСР). У Путіна ж, навпаки, такий бекграунд — ключовий.

"Дональд Трамп ніколи не зрозуміє Путіна. Це КДБ, це дитинство, це виховання кримінальними авторитетами, а не батьками", — зазначив Чалий.

Дипломат також підкреслив, що навіть за відсутності особливої емпатії представник Вашингтона має бізнесовий прагматизм і тяжіє до рішень, що забезпечують переможну позицію. Водночас для очільника Кремля перемога — це вже не політична мета, а єдиний варіант виживання. Він, за словами експосла, "взяв собі квиток в один кінець".

"Путін або мертвий, або буде перемагати, тому що його ж розтерзають там свої", — додав Чалий.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Валерій Чалий пояснив, чому Трамп ніколи повністю не зрозуміє російського диктатора. За його словами, президент США має певну повагу до Путіна як до сильної людини, яка має ядерну зброю та користується підтримкою власного народу — хоч і частково через страх. Проте це не означає, що Дональд Трамп усвідомлює глибину його мотивів чи особистості.

"Йому подобається Путін просто як людина, яку будь-якими методами підтримує його народ і аплодує йому. Є підтримка народу — тих, хто залишився, і тих, хто боїться, звісно, в першу чергу. І ясно, що якби було інакше, це було б видно, адже він має ядерну зброю. Тут — повага. Він поважає сильного. Він поважає сильного, але справді не може його зрозуміти…", — прокоментував експерт.

Експосол вважає, що Трамп — людина бізнесу й прагматик, і хоча він бачить силу як перевагу в перемовинах, психологія та світогляд Путіна залишаються для нього чужими. Тому повне розуміння мотивації російського президента неможливе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росії залишився дуже обмежений час для початку військової операції проти однієї з європейських країн, яку Путін вважає необхідною. Він прагне показати, що ні ЄС, ні НАТО не здатні забезпечити ефективний захист.