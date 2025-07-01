Українцям буде не солодко з 3 по 5 липня. Про що попереджають
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Про ці зміни попереджають синоптики
Літо в Україні набирає обертів, і найближчими днями погода готує справжні температурні сюрпризи. Синоптики попереджають, що на початку липня варто чекати різкого підвищення температури.
Уже з перших чисел липня Україну накриє справжня літня спека. За прогнозом відомої синоптикині Наталки Діденко, пік спеки припаде на 3, 4 та 5 липня.
У ці дні стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів, а на півдні, південному заході та в окремих центральних областях температура може сягати +35 градусів.
Після 5-6 липня спека трохи відступить, проте вже 7-8 липня варто чекати чергової хвилі високих температур. Ближче до 9 липня очікується невелике похолодання.
Хоча 1 липня температура повітря залишиться відносно помірною – від +20 до +28 градусів. У деяких регіонах синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру, а на північному сході країни можливий дощ.
У Києві 1 липня вдень температура коливатиметься в межах +20…+22 градусів. Очікується поривчастий північно-західний вітер, але опадів не передбачається.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну накриє сильна гроза.