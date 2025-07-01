Українцям буде не солодко з 3 по 5 липня. Про що попереджають

Про ці зміни попереджають синоптики

Літо в Україні набирає обертів, і найближчими днями погода готує справжні температурні сюрпризи. Синоптики попереджають, що на початку липня варто чекати різкого підвищення температури.

Уже з перших чисел липня Україну накриє справжня літня спека. За прогнозом відомої синоптикині Наталки Діденко, пік спеки припаде на 3, 4 та 5 липня.

У ці дні стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів, а на півдні, південному заході та в окремих центральних областях температура може сягати +35 градусів.

Після 5-6 липня спека трохи відступить, проте вже 7-8 липня варто чекати чергової хвилі високих температур. Ближче до 9 липня очікується невелике похолодання.

Хоча 1 липня температура повітря залишиться відносно помірною – від +20 до +28 градусів. У деяких регіонах синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру, а на північному сході країни можливий дощ.

У Києві 1 липня вдень температура коливатиметься в межах +20…+22 градусів. Очікується поривчастий північно-західний вітер, але опадів не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну накриє сильна гроза.