Украинцам будет не сладко с 3 по 5 июля. О чем предупреждают

Об этих изменениях предупреждают синоптики

Лето в Украине набирает обороты, и в ближайшие дни погода готовит настоящие температурные сюрпризы. Синоптики предупреждают, что в начале июля стоит ждать резкого повышения температуры.

Уже с первых чисел июля Украину накроет настоящая летняя жара. По прогнозу известного синоптика Наталки Диденко, пик жары придется на 3, 4 и 5 июля.

В эти дни столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а на юге, юго-западе и в отдельных центральных областях температура может достигать +35 градусов.

После 5-6 июля жара немного отступит, однако уже 7-8 июля стоит ждать очередной волны высоких температур. Ближе к 9 июля ожидается небольшое похолодание.

Хотя 1 июля температура воздуха останется относительно умеренной — от +20 до +28 градусов. В некоторых регионах синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра, а на северо-востоке страны возможен дождь.

В Киеве 1 июля днем температура будет колебаться в пределах +20…+22 градусов. Ожидается порывистый северо-западный ветер, но осадков не предвидится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину накроет сильная гроза.