Українцям хочуть заборонити навчатись після 25? Чого хочуть у Кабміні і чи треба панікувати

Чи заборонять українцям вчитися

Україна заборонить здобувати професійну освіту чоловікам після 25 років — таку інформацію раптово поширив ряд Telegram-каналів і навіть ЗМІ. Мовляв, такий законопроект уже створено, і незабаром його можуть підтримати.

"Телеграф" розбирався в тому, що насправді хоче зробити уряд і чи справді українцям заборонять вчитися.

Про що трублять пабліки

Мережу раптово накрило хвилею панічних постів про те, що українцям, які досягли 25-річного віку, можуть "заборонити" здобувати професійну освіту. Інформація ґрунтується на законопроєкті, який з’явився аж кілька місяців тому, але чомусь "розганяти" її почали саме зараз.

Про який законопроєкт йдеться

Йдеться про проєкт закону №13193 про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та студентів, поданий Кабінетом міністрів. Законопроєкт розроблено відповідно до резолюції прем’єр-міністра за підсумками розгляду листа СБУ. Верховна Рада отримала документ ще у квітні 2025 року.

Ціль уряду

У Кабміні хочуть унеможливити використання освіти як способу ухилення від мобілізації.

Основні моменти:

унеможливить використання освіти для ухилення від мобілізації та посилить правопорядок в освітніх установах;

педагогічні працівники з науковими ступенями матимуть право на відстрочку від призову по мобілізації;

зменшить кількість порушень законодавства про мобілізацію.

Обґрунтування

Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також за науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти з науковими ступенями зберігається відстрочка від призову.

Проте уряд пояснює, що ця норма "опосередкованого уникнення призову" використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку. Серед них є й ті, які вже здобули певний рівень освіти і в 2022–2024 роках вступили до навчальних закладів для здобуття рівня освіти, який є рівним, або навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень.

Зазначається, що за останні пів року (кінець 2024 та початок 2025) суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відстрочку.

"Разом з тим, здобувачі освіти, які здобувають освіту у непослідовному порядку, та особи, які почали здобувати освіту за кордоном після 24 лютого 2022 року, не полишають спроби в судовому порядку оскаржити законодавчу вимогу щодо відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти, визначену п. 1 ч. 3 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка не поширюється на здобувачів освіти, що здобувають освіту в непослідовному порядку і на осіб, які навчаються в іноземних закладах освіти…

Підвищення активності діяльності адвокатської спільноти з цього питання, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку також вимагає опрацювання зміни до законодавства, яка знівелює підставу для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації" – підкреслив уряд.

Кабмін вказав, що така практика ухилення від призову, формування навчальних груп учнями і студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти "компрометує систему освіти перед міжнародними партнерами".

Головне

Якщо законопроєкт ухвалять, то відповідні норми статті 23 Закону про мобілізацію звучатимуть так:

Буде

Зараз так:

Роз’яснення простими словами

Адвокат Дар’я Тарасенко докладно пояснила, що для українців означають пропозиції законопроєкта:

Якщо законопроєкт буде ухвалено без змін, то право на відстрочку здобувачі освіти матимуть за сукупністю наступних умов:

Навчання за денною або дуальною формою навчання

Навчання в закладах освіти (наукових установах) України

Здобуття освіти вперше за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше.

Навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти або навчання докторантів, лікарів (фармацевтів)-інтернів або лікарів-резидентів

Початок навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти відбувся не пізніше року, в якому виповнилось 25 років (ця вимога не стосується здобувачів вищої освіти, докторантів, лікарів)

(ця вимога не стосується здобувачів вищої освіти, докторантів, лікарів) Навчання в межах розрахункового строку виконання освітньої програми (ця умова стосується виключно здобувачів вищої освіти).

Іншими словами, серед претендентів на освіту планується втрата права на відстрочку для тих, хто мав право на відстрочку, але:

❌навчається в іноземних навчальних закладах, наукових установах;

❌здобувачі вищої освіти, які перевищили граничний строк виконання освітньої програми (попередньо, мова про тих, хто мав академічну відпустку);

❌здобувачі освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які почали навчання пізніше року, в якому їм виповнилось 25;

❌здобувають освіти на тому ж рівні, на якому вже здобував (навіть якщо відповідного рівня освіти так і не здобув, бо був відрахований).

Підсумок

Таким чином, дійсно, ряд українців, включаючи тих, хто хоче здобути професійну освіту після 25 років, може втратити відстрочку. Проте мови про якусь заборону на здобуття освіти не йдеться. Ба більше, важливо розуміти, що йдеться саме про законопроєкт, який, до речі, 30 червня під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було знято з розгляду. Тобто не факт, що ці пропозиції повністю або частково "доживуть" до того, щоб стати законом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мобілізованим збільшили термін підготовки. Експерт пояснив, що зміниться.