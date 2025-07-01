Украинцам хотят запретить учиться после 25? Чего хотят в Кабмине и надо ли паниковать

Запретят ли украинцам учится

Украина запретит получать профессиональное образования мужчинам после 25 лет — такую информацию внезапно распространил ряд Telegram-каналов и даже СМИ. Дескать, такой законопроект уже создан и в скором времени его могут поддержать.

"Телеграф" разбирался в том, что на самом деле хочет сделать правительство и действительно ли украинцам запретят учиться.

О чем трубят паблики

Сеть внезапно накрыло волной панических постов о том, что украинцам, которые достигли 25-летнего возраста, могут "запретить" получать профессиональное образование. Информация основывается на законопроекте, который появился аж несколько месяцев назад, но почему-то "разгонять" её начали именно сейчас.

О каком законопроекте речь

Речь о проекте закона №13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и студентов, поданным Кабинетом министров. Законопроект разработан в соответствии с резолюцией премьер-министра по итогам рассмотрения письма СБУ. Верховная Рада получила документ еще в апреле 2025 года.

Цель правительства

В Кабмине хотят сделать невозможным использование образования как способа уклонения от мобилизации.

Основные моменты:

сделает невозможным использование образования для уклонения от мобилизации и усилит правопорядок в образовательных учреждениях;;

педагогические работники с научными степенями получат право на отсрочку от призыва по мобилизации;

уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации;

Обоснование

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка от призыва предоставляется студентам профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной или дуальной форме, а также научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования с научными степенями.

Однако правительство объясняет, что эта норма "опосредованного уклонения от призыва" использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста. Среди них есть и те, которые уже получили определенный уровень образования и в 2022–2024 годах поступили в учебные заведения для получения уровня образования, равного или даже ниже ранее полученного.

Отмечается, что за последние полгода (конец 2024 и начало 2025) существенно возросло количество студентов профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и профессионального предвысшего образования (до 75 618) среди военнообязанных мужчин старше 25 лет. Они получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

"При этом студенты, получающие образование в непоследовательном порядке, и лица, начавшие обучение за границей после 24 февраля 2022 года, не прекращают попыток в судебном порядке оспаривать законодательное требование об отсрочке от мобилизации для студентов, установленное пунктом 1 части 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которое не распространяется на студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, и на лиц, обучающихся в иностранных учебных заведениях…

Повышение активности адвокатского сообщества по этому вопросу и рост количества судебных исков студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, также требуют доработки изменений в законодательство, которые устранят основания для оспаривания существующих правовых норм в сфере выполнения воинского долга и мобилизации", — говорится в пояснительной записке.

Кабмин отметил, что такая практика уклонения от призыва, формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, непоследовательность получения разных уровней образования "компрометирует систему образования перед международными партнерами".

Главное

Если законопроект примут, то соответствующие нормы статьи 23 Закона о мобилизации будут звучать следующим образом:

Будет

Сейчас так:

Разъяснение простыми словами

Адвокат Дарья Тарасенко подробно объяснила, что для украинцев значат предложения законопроекта:

Если законопроект будет принят без изменений, то право на отсрочку соискатели образования будут иметь при совокупности следующих условий:

Обучение на дневной или дуальной форме обучения;

Обучение в учебных заведениях Украины;

Получение образования в первый раз по уровню, который выше того уровня, что добывался ранее;

Обучение в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования или обучения докторантов, врачей (фармацевтов) -интернов или врачей-резидентов ;

; Начало обучения в заведении профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования состоялось не позднее года, в котором исполнилось 25 лет (это требование не касается соискателей высшего образования, докторантов, врачей);

(это требование не касается соискателей высшего образования, докторантов, врачей); Обучение в рамках расчетного срока выполнения образовательной программы (это условие касается исключительно соискателей высшего образования).

Иными словами, среди соискателей образования планируется потеря права на отсрочку для тех, кто имел право на отсрочку, но:

❌- учится в иностранных учебных заведениях, научных учреждениях;

❌- соискатели высшего образования, превысившие предельный срок выполнения образовательной программы (предварительно, речь о тех, кто имел академический отпуск);

❌- соискатели образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, которые начали обучение позже года, в котором им исполнилось 25;

❌- получают образование на том же уровне, на котором уже получал (даже если соответствующего уровня образования так и не получил, потому что был отчислен).

Итог

Таким образом, действительно, рад украинцев, включая тех, кто хочет получить профессиональное образование после 25 лет, может потерять отсрочку. Однако речи о каком-то запрете на получение образования не идет. Более того, важно понимать, что речь идет именно о законопроекте, который, к слову, 30 июня во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций был снят с рассмотрения. То есть, не факт, что данные предложения полностью или частично "доживут" до того, чтобы стать законом.

Напомним, ранее мы писали о том, что мобилизованным увеличили срок подготовки. Эксперт объяснил, что изменится.