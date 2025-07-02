Не так скоро, як хотілося б. Коли Україна зможе застосовувати протипіхотні міни

Юридична процедура доволі довга

Україна виходить з договору про заборону протипіхотних мін — так званої Оттавської конвенції, проте застосовувати їх вона зможе лише за певний час. Україна зможе швидко налагодити й виробництво таких мін сама, і отримувати їх від інших країн.

Про це заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, рішення про вихід з Оттавської конвенції — перезріло, його треба було ухвалювати ще на початку війни.

"З урахуванням бойових дій, які ведуться в Україні, багато країн переглянули свій погляд на цю конвенцію, багато хто теж вийшов — наприклад, Польща", — зазначив нардеп.

Коли Україна зможе застосовувати протипіхотні міни

Він пояснив, що від моменту ухвалення рішення про вихід з договору про заборону протипіхотних мін до моменту, коли їх можна буде використовувати, проходить не менше пів року. Це пов'язано з юридичними тонкощами.

"Для депозитарія — ООН — країна має заявити про свій вихід за шість місяців до виходу з конвенції. Плюс є норми, які регламентують порядок виходу, що якщо держава, яка заявила про вихід з конвенції, була втягнута в збройний конфлікт, то вихід призупиняється до завершення збройного конфлікту. Але Україна була раніше втягнута, тож ці норми для нас є вельми дискусійними, і я вважаю, що ми маємо позбавитися подібних зобов'язань", — наголосив Веніславський.

Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримує рішення про вихід з конвенції. Далі за нього має проголосувати Верховна Рада. Веніславський впевнений, що Україна зможе швидко налагодити виробництво таких мін та отримувати їх від інших країн. Це покращить нашу оборонну здатність.

"Я думаю, що раз президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО, відповідно повідомлення для генсеку ООН надійшло, і через шість місяців Україна зможе вже їх (протипіхотні міни, — ред.) застосовувати", — прогнозує Веніславський.

Чи лишилися в Україні протипіхотні міни

Він додав, що у 2005-у році Україна виділяла кошти на знищення таких мін, але з частина протипіхотних мін ще лишилася на складах ЗСУ. Тому, на думку нардепа, Сили оборони досить швидко зможуть їх використовувати для мінно-загороджувальних споруд, які унеможливлять просування ворога.

Також Веніславський сказав, що Україна знищила майже всі фугасні протипіхотні міни в рамках взятих зобов'язань, але лишилося чимало касетних. Інформація про їхню кількість — з обмеженим доступом, але за словами нардепа, "їх достатньо, аби ворогу було боляче".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україна знищила свої міни, які могли зупинити окупантів. До конвенції Україна приєдналася у лютому 1999 року – на той момент держава мала п’ятий найбільший арсенал протипіхотних мін у світі (після Китаю, Росії, США та Пакистану, жодна з яких до конвенції не приєдналася) – близько 6 мільйонів одиниць типу знаменитої міни "Пелюстка".