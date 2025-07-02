Треба підходити раціонально: нардеп відповів, чи заборонять освіту чоловікам після 25 років

Різко збільшилася кількість бажаючих отримати післядипломну освіту

Заборона здобувати вищу освіту від 25 років не має бути обмежена. Варто припинити зловживання цією можливістю.

Про це сказав народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу. Він відповів на питання про те, чи заборонять навчання для чоловіків віком від 25 років.

"Не можу вам сказати зараз, не бачив відповідного законпроєкту, який би обмежив таке право. Взагалі будь-яке обмеження на здобуття освіти вони будуть сумнівно конституційними, тому що Конституція гарантує право на освіту", — сказав він.

Нардеп додав, що є наразі дилема, яка виникла з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, право на освіту перетворилося на можливість зловживання цим правом, щоб отримати право на відстрочку.

Він також додав, що у 2022-2023 році кількість абітурієнтів у віці від 30 до 50+ різко збільшилася. Також різко збільшилася кількість бажаючих отримати післядипломну освіту — тобто аспірантуру, докторантуру, причому на комерційній основі. Тому, як сказав Веніславський, відповідні рішення приймалися, аби не було можливості для зловживань.

"Треба підходити дуже раціонально, аби з одного боку не обмежити право на освіту, а з іншого — не дозволити зловживань. І кількість аспірантів, кількість студентів відчутно зросла, тому якісь запобіжники мають бути. Але я ще раз підкреслю, що не бачив відповідних законодавчих змін, тому мені складно коментувати це питання", — підсумував він.

Що передувало

Інформацію про заборону навчання після 25 років раптово поширили ряд Telegram-каналів і навіть ЗМІ. Мовляв, такий законопроект уже створено, і незабаром його можуть підтримати.

Нібито українцям, які досягли 25-річного віку, можуть "заборонити" здобувати професійну освіту. Інформація ґрунтується на законопроєкті, який з’явився аж кілька місяців тому, але чомусь "розганяти" її почали саме зараз.

Йдеться про проєкт закону №13193 про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та студентів, поданий Кабінетом міністрів. Законопроєкт розроблено відповідно до резолюції прем’єр-міністра за підсумками розгляду листа СБУ. Верховна Рада отримала документ ще у квітні 2025 року. У Кабміні хочуть унеможливити використання освіти як способу ухилення від мобілізації.

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