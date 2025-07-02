Не так скоро, как хотелось бы. Когда Украина сможет применять противопехотные мины

Юридическая процедура довольно длинная

Украина выходит из договора о запрещении противопехотных мин — так называемой Оттавской конвенции, однако применять их она сможет только через некоторое время. Украина сможет быстро наладить и производство таких мин сама и получать их от других стран.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, решение о выходе из Оттавской конвенции – перезрело, его нужно было принимать еще в начале войны.

"С учетом боевых действий, что проводятся в Украине, многие страны пересмотрели свой взгляд на эту конвенцию, многие тоже вышли — например, Польша", — отметил нардеп.

Когда Украина сможет применять противопехотные мины

Он пояснил, что с момента принятия решения о выходе из договора о запрещении противопехотных мин до момента, когда их можно будет использовать, проходит не менее полугода. Это связано с юридическими тонкостями.

"Для депозитария — ООН — страна должна заявить о своем выходе за шесть месяцев до выхода из конвенции. Плюс есть нормы, регламентирующие порядок выхода, что если государство, заявившее о выходе из конвенции, было втянуто в вооруженный конфликт, то выход приостанавливается до завершения вооруженного конфликта. Но Украина была ранее втянута, поэтому считаю, что мы должны избавиться от подобных обязательств", — подчеркнул Вениславский.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддерживает решение о выходе из конвенции. Дальше за него должна проголосовать Верховная Рада. Вениславский уверен, что Украина сможет быстро наладить производство таких мин и получать их из других стран. Это улучшит нашу оборонную способность.

"Я думаю, что раз президент подписал указ о введении в действие решения СНБО, соответственно сообщение для генсека ООН поступило, и через шесть месяцев Украина сможет уже их (противопехотные мины — ред.) применять", — прогнозирует Вениславский.

Остались ли в Украине противопехотные мины

Он добавил, что в 2005 году Украина выделяла средства на уничтожение таких мин, но часть противопехотных мин еще осталась на складах ВСУ. Поэтому, по мнению нардепа, Силы обороны достаточно быстро смогут их использовать для минно-заградительных сооружений, которые делают невозможным продвижение врага.

Также Вениславский сказал, что Украина уничтожила почти все фугасные противопехотные мины в рамках взятых обязательств, но осталось немало кассетных. Информация об их количестве — с ограниченным доступом, но, по словам нардепа, "их достаточно, чтобы врагу было больно".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина уничтожила свои мины, которые могли остановить оккупантов. К конвенции Украина присоединилась в феврале 1999 года – на тот момент у государства было пятый крупнейший арсенал противопехотных мин в мире (после Китая, России, США и Пакистана, ни один из которых к конвенции не присоединился) – около 6 миллионов единиц типа знаменитой мины "Лепесток".