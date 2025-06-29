Путін засипав Україну ракетами та дронами: який відсоток зараз може збити ППО, що показала нова атака
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На низці територій зафіксовано попадання ворожих засобів повітряного нападу, а також падіння уламків
У ніч на 29 червня, коли ворог здійснив масовану атаку по Україні, він використав 537 засобів повітряного нападу. Усього вдалося знищити 475 цілей, тобто 88.4% із запущених противником.
Про це повідомили у Повітряних силах. Там зазначили, що росіяни застосовували дрони-камікадзе, крилаті ракети, зенітні ракети, балістичні ракети та аеробалістичні ракети.
Чим завдавали удари цієї ночі:
- 477 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямами: Курськ, Шаталове, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ, Чауда – ТІТ Криму, понад 250 з них – "шахеди";
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської обл.
- 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Воронезької обл. — РФ та ТОТ Криму;
- 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл.
- 5 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- 3 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської обл.
Протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу супротивника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачено. Таким чином, знешкоджено було 63.3% із запущених засобів.
- 211 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збиті вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/пригнічені РЕБ;
- 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 збита;
- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збиті, 1 – лок.
- 4 крилаті ракети "Калібр" збиті.
Зазначається, що зафіксовано влучення ворожих засобів повітряного нападу на 6 локаціях. Падіння уламків – на 8 локаціях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок удару росіян по Одесі в ніч на 28 червня загинуло двоє людей, ще 14 постраждали.