Путін засипав Україну ракетами та дронами: який відсоток зараз може збити ППО, що показала нова атака

На низці територій зафіксовано попадання ворожих засобів повітряного нападу, а також падіння уламків

У ніч на 29 червня, коли ворог здійснив масовану атаку по Україні, він використав 537 засобів повітряного нападу. Усього вдалося знищити 475 цілей, тобто 88.4% із запущених противником.

Про це повідомили у Повітряних силах. Там зазначили, що росіяни застосовували дрони-камікадзе, крилаті ракети, зенітні ракети, балістичні ракети та аеробалістичні ракети.

Чим завдавали удари цієї ночі:

477 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямами: Курськ, Шаталове, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ, Чауда – ТІТ Криму, понад 250 з них – "шахеди";

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської обл.

7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Воронезької обл. — РФ та ТОТ Криму;

41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл.

5 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;

3 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської обл.

Протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу супротивника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачено. Таким чином, знешкоджено було 63.3% із запущених засобів.

211 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збиті вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/пригнічені РЕБ;

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 збита;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збиті, 1 – лок.

4 крилаті ракети "Калібр" збиті.

Зазначається, що зафіксовано влучення ворожих засобів повітряного нападу на 6 локаціях. Падіння уламків – на 8 локаціях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок удару росіян по Одесі в ніч на 28 червня загинуло двоє людей, ще 14 постраждали.