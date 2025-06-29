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Путін засипав Україну ракетами та дронами: який відсоток зараз може збити ППО, що показала нова атака

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Скільки ворожих цілей збили уночі 29 червня Новина оновлена 29 червня 2025, 09:47
Скільки ворожих цілей збили уночі 29 червня. Фото Колаж "Телеграфу"

На низці територій зафіксовано попадання ворожих засобів повітряного нападу, а також падіння уламків

У ніч на 29 червня, коли ворог здійснив масовану атаку по Україні, він використав 537 засобів повітряного нападу. Усього вдалося знищити 475 цілей, тобто 88.4% із запущених противником.

Про це повідомили у Повітряних силах. Там зазначили, що росіяни застосовували дрони-камікадзе, крилаті ракети, зенітні ракети, балістичні ракети та аеробалістичні ракети.

Чим завдавали удари цієї ночі:

  • 477 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямами: Курськ, Шаталове, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ, Чауда – ТІТ Криму, понад 250 з них – "шахеди";
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської обл.
  • 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Воронезької обл. — РФ та ТОТ Криму;
  • 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл.
  • 5 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • 3 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської обл.

Протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу супротивника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачено. Таким чином, знешкоджено було 63.3% із запущених засобів.

  • 211 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збиті вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/пригнічені РЕБ;
  • 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 збита;
  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збиті, 1 – лок.
  • 4 крилаті ракети "Калібр" збиті.

Зазначається, що зафіксовано влучення ворожих засобів повітряного нападу на 6 локаціях. Падіння уламків – на 8 локаціях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок удару росіян по Одесі в ніч на 28 червня загинуло двоє людей, ще 14 постраждали.

Теги:
#Повітряні Сили #Атака #Ракетна атака #Атака дронами